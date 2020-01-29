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      Пытали током, имитировали расстрел: экс-пленники РФ рассказали, как приходят в себя после плена

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      Журналисты 24 канала встретились с двумя бывшими пленниками, которые примерно месяц назад вернулись из плена во время последнего обмена. Сергей Усатюк и Богдан Пантюшенко имеют совершенно разные истории, однако оба мужчины верят – победит в этой войне Украина.

      Сергей Усатюк

      Сергея Усатюка – гражданского пленного из Дружковки – боевики обвинили в сотрудничестве с СБУ и захватили в плен в октябре 2017 года. С ним журналисты 24 канала встретились в санатории, где бывшие пленники проходят реабилитацию.

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      Сергей с ужасом вспоминает изоляцию: пытали током, избиениями и имитацией расстрела.

      Каждый день – это последний день у нас был. Если выжил – хорошо, если на второй день покалечили, то лечили сами друг друга,
      – рассказал бывший пленник.

      Однако Сергей считает, что им повезло, ведь они попали в списки на обмен. Однако некоторым из пленных приходилось отдать все, чтобы получить свободу.

      сергій усатюк
      Сергея Усатюка боевики захватили в плен в 2017 году обвинив в сотрудничестве с СБУ

      "Деньги отдавали и их депортировали, или переписывали что-то на них. Чтобы просто отпустили, чтобы не пытали больше их. Просто больше не было сил", – вспоминает Усатюк.

      "Депортировали" – так Сергей называет случаи, когда людей просто вывозили из оккупированных территорий и бросали на произвол, предварительно забрав все.

      Сегодня Сергей чувствует себя брошенным на произвол. В санатории он не сможет оставаться долго. Поэтому дальше планирует ехать домой в Дружковку, которую освободили еще в июле 2014 года. Там парня ждет больная мать. Однако денег, даже на билет, нет. А обещанные властью 100 тысяч гривен – своеобразную компенсацию – ждет до сих пор.

      Мне негде брать деньги. Даже на тот проезд. У меня нет денег вернуться домой. Как мне ехать, пешком идти? Мне ничего не говорят – мы вам поможем. А где эта помощь? Нет помощи,
      – пожаловался в прошлом плененник.

      По словам Сергея, помощь от государства закончилась на том, что их поместили в санаторий. В бытовых проблемах в основном помогают волонтеры.

      сергій усатюк
      Сейчас у Сергея нет денег, даже чтобы просто добраться домой

      Богдан Пантюшенко

      Танкист Богдан Пантюшенко попал в плен еще в 2015 году возле Донецкого аэропорта.

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      В Киеве его пять лет ждала любимая жена. Сразу после их бракосочетания началась Революция Достоинства, впоследствии Богдан отправился на передовую. Поэтому, медовый месяц у пары пока в планах.

      "Виктория пять лет за меня боролась, пять лет ждала. И вот мы вместе. Медового месяца не было, но я думаю мы сейчас отыграемся. Поэтому я и пришел делать загранпаспорт", – рассказал бывший пленник.

      Богдан Пантюшенко и его жена Виктория раньше и сейчас

      Богдана включали в списки на обмен трижды, и трижды обмен срывался. Первые три месяца плена были тяжелыми для жены Виктории. В СБУ Богдана считали пропавшим без вести. В это время так называемые казачки пытали пленных на заброшенной базе под Донецком.

      пантюшенко вікторія
      Жена Богдана – Виктория

      По возвращении Богдан проходит реабилитацию в военном госпитале. "Будут делать операцию на носу. А так, все на что мы жалуемся, все смотрят, никаких проблем нет", – утверждает Богдан.

      Сегодня бывший пленник пытается жить полной жизнью и наверстать все, что мог сделать за пять лет плена.

      Первую неделю было сложновато – много различной информации. Но сейчас, мне кажется, я уже вошел в ритм, очень много накопилось дел, все их надо как-то решать,
      – поделился мыслями Богдан Пантюшенко.

      пантюшенко богдан
      Сегодня Богдан живет полной жизнью и пытается наверстать все, что не успел

      Что известно об обменах пленными в 2019 году

      • Первый при президенте Владимире Зеленском обмен пленными с РФ состоялся 7 сентября. В Украину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.
      • Следующий обмен пленными состоялся утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев. В Украину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев: 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев. Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.
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      Автор: Виктория Кутьина, Алексей Печий
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Обмен пленными
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