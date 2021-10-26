Пытались проскочить на красный: момент смертельной аварии в Харькове – жуткое видео 18+

Крайне масштабная авария с одним погибшим и многими травмированными произошла в Харькове на пересечении Одесской улицы и проспекта Гагарина вечером 26 октября. На месте происшествия работают медики, спасатели и следователи.

В результате аварии легковушка виновника происшествия была разбита полностью. Машина, в которую врезался нарушитель, получила серьезные повреждения.

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По факту ДТП с погибшими правоохранители должны открыть уголовное производство. Какой будет окончательная квалификация дела, пока неизвестно.

Хотели проскочить на бешеной скорости

Судя по записи момента аварии, водительница Chevrolet Aveo двигалась по проспекту Гагарина на разрешенный сигнал светофора и выбилась из потока машин вперед.

В этот момент Infinity на бешеной скорости летела с Одесской улицы. Скорее всего, водитель пытался проскочить на красный свет.

После столкновения машины отбросило на несколько десятков метров. Обломки Chevrolet врезались в припаркованную Skoda, а машина виновника аварии – в опору рекламного щита.

Смотрите видео момента смертельного ДТП в Харькове (18+):



По предварительным данным, в результате ДТП погибла водительница Chevrolet. Еще троих человек с травмами различной степени тяжести срочно госпитализировали в больницу. Среди них – владелец элитной легковушки, который нарушил ПДД.

Смотрите видео смертельного ДТП в Харькове с другого ракурса (18+):