Пытались проскочить на красный: момент смертельной аварии в Харькове – жуткое видео 18+
Источник:телеграм "Харків 1654"
Крайне масштабная авария с одним погибшим и многими травмированными произошла в Харькове на пересечении Одесской улицы и проспекта Гагарина вечером 26 октября. На месте происшествия работают медики, спасатели и следователи.
В результате аварии легковушка виновника происшествия была разбита полностью. Машина, в которую врезался нарушитель, получила серьезные повреждения.
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По факту ДТП с погибшими правоохранители должны открыть уголовное производство. Какой будет окончательная квалификация дела, пока неизвестно.
Хотели проскочить на бешеной скорости
- Судя по записи момента аварии, водительница Chevrolet Aveo двигалась по проспекту Гагарина на разрешенный сигнал светофора и выбилась из потока машин вперед.
- В этот момент Infinity на бешеной скорости летела с Одесской улицы. Скорее всего, водитель пытался проскочить на красный свет.
- После столкновения машины отбросило на несколько десятков метров. Обломки Chevrolet врезались в припаркованную Skoda, а машина виновника аварии – в опору рекламного щита.
Смотрите видео момента смертельного ДТП в Харькове (18+):
По предварительным данным, в результате ДТП погибла водительница Chevrolet. Еще троих человек с травмами различной степени тяжести срочно госпитализировали в больницу. Среди них – владелец элитной легковушки, который нарушил ПДД.
Смотрите видео смертельного ДТП в Харькове с другого ракурса (18+):