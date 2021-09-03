Вероятно, эту запись сняли другие дети, однако неизвестно, кто именно ее обнародовал. В руках ребенка было 7 сигарет.

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Сделать это не удалось

В целом это видео длится 12 секунд. Мальчик пытается подкурить все сигареты одновременно. Но зажечь удается только часть из них.

Следует отметить, что дыма там было немного. Вероятно, это видео сняли в тот день, когда и обнародовали. Поэтому в публикации предположили, что ребенок так "праздновал" День знаний.

В комментариях люди в основном негативно относятся к такому инциденту. Однако были и те, кто писал, что это вполне нормально, потому что такое "всегда было".

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Похожая история раньше

15 мая в Запорожье дети употребляли наркотики прямо на площадке. Для этого несовершеннолетние даже сделали специальное устройство.

Они курили марихуану и снимали это на видео. На вид всем героям видео было 12 – 14 лет.



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