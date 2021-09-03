Пытался подкурить полпачки: сеть возмутило видео школьника из Днепра

В сети 1 сентября обнародовали видео школьника из Днепра, который пытался подкурить сразу полпачки сигарет. На видео видно, что парню примерно 10 лет.

Вероятно, эту запись сняли другие дети, однако неизвестно, кто именно ее обнародовал. В руках ребенка было 7 сигарет.

Заметьте Заставляла дочь употреблять наркотики: на Днепропетровщине разоблачили ужасное преступление

Сделать это не удалось

В целом это видео длится 12 секунд. Мальчик пытается подкурить все сигареты одновременно. Но зажечь удается только часть из них.

Следует отметить, что дыма там было немного. Вероятно, это видео сняли в тот день, когда и обнародовали. Поэтому в публикации предположили, что ребенок так "праздновал" День знаний.

В комментариях люди в основном негативно относятся к такому инциденту. Однако были и те, кто писал, что это вполне нормально, потому что такое "всегда было".

Школьник подкуривает 7 сигарет: смотрите видео инстаграма "Ху***ый Днепр"

Похожая история раньше

15 мая в Запорожье дети употребляли наркотики прямо на площадке. Для этого несовершеннолетние даже сделали специальное устройство.

Они курили марихуану и снимали это на видео. На вид всем героям видео было 12 – 14 лет.



Как изменится тело после отказа от курения / Инфографика 24 канала