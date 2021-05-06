Пытался пролезть и застрял: в Днепропетровской области МЧС спасали мужчину с забора
В городе Пятихатки Днепропетровской области мужчину, который застрял в заборе пришлось освобождать МЧС. Это случилось вечером 5 мая и впоследствии обнародовали фото спасения.
Источник:ГСЧС Днепропетровской области
В службу спасения позвонили в 19:14. После этого на улицу Переездную выехали 4 спасателей.
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Спасатели спасают мужчину с забора / Фото ГСЧС Днепропетровской области
Как происходило освобождение
- Когда МЧС приехали, там в заборе действительно был человек в белом пальто.
- Его не смогли просто достать, поэтому пришлось использовать технику.
- С помощью гидравлического инструмента частично разрезали конструкцию забора
- Пострадавший в результате инцидента не пострадал и продолжил свой маршрут.
- Почему он пытался пролезть именно в этом месте – неизвестно.
Спасение мужчины, который застрял в заборе / Фото ГСЧС Днепропетровской области
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