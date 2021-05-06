В городе Пятихатки Днепропетровской области мужчину, который застрял в заборе пришлось освобождать МЧС. Это случилось вечером 5 мая и впоследствии обнародовали фото спасения.

В службу спасения позвонили в 19:14. После этого на улицу Переездную выехали 4 спасателей. К теме Смоляная ловушка: на Харьковщине мужчина провалился в вязкую яму – фото

Спасатели спасают мужчину с забора / Фото ГСЧС Днепропетровской области Как происходило освобождение Когда МЧС приехали, там в заборе действительно был человек в белом пальто.

Его не смогли просто достать, поэтому пришлось использовать технику.

С помощью гидравлического инструмента частично разрезали конструкцию забора

Пострадавший в результате инцидента не пострадал и продолжил свой маршрут.

Почему он пытался пролезть именно в этом месте – неизвестно.

​Спасение мужчины, который застрял в заборе / Фото ГСЧС Днепропетровской области Обратите внимание! В Одесской области вечером, 18 апреля, у 14-летней девочки на пальце застряло кольцо. Из-за этого туда поехали МЧС. Им пришлось разрезать кольцо специальным инструментом. Улица Переездная, где мужчина застрял в заборе / Карта google