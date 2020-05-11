Пытки 17-летнего подростка под Харьковом: подозреваемые объяснили свои мотивы

Накануне в поселке на Харьковщине нашли тяжело травмированного подростка. Выяснилось, что 17-летнего Вячеслава несколько часов пытали двое взрослых мужчин. В зале суда подозреваемые прокомментировали инцидент.

Вони запевнили, що хлопець нібито сам винен у тому, що сталося. Про свої мотиви чоловіки розповіли журналістам, відповідне відео з'явилося у телеграм-каналі "ВЕХА (Харьков) ДОМА".

Детальніше Двоє чоловіків ґвалтували й катували 17-річного хлопця: моторошна історія з Харківщини

Один із фігурантів справи, Дмитро Белівець, зустрічається з колишньою дівчиною В'ячеслава. Він запевнив, що підліток нібито сам винен у тому, що трапилося.

"Він тероризує дітей, проти нього скільки вже кримінальних справ порушено. Загалом на цю сім'ю. Cтарший брат уже був помічений у зґвалтуваннях. Лише цьогоріч на нього написали заяви дві людини", – зазначив підозрюваний.

Підозрювані пояснили мотиви своїх дій: дивіться відео / "ВЕХА (Харьков) ДОМА"

Інший фігурант кримінального провадження – Володимир Казбан – заявив, що у такий спосіб "захищав свою доньку".

"У кожного правда своя. Я повторюсь, я захищав доньку. Спитайте в неї, вона дасть свідчення, так зрозуміліше буде – не з чиїхось слів, а безпосередньо від неї", – прокоментував він.

Що відомо про жорстоке побиття 17-річного підлітка

Вночі, 6 травня, на зупинці громадського транспорту у селищі Рогань, що на Харківщині, знайшли підлітка з численними травмами. Виявилося, що з 17-річного В'ячеслава кілька годин знущалися двоє чоловіків – били його, катували, виривали нігті та гвалтували лопатою.

Дитину забрали до лікарні: у нього зламані ніс та 4 ребра, гематоми по всьому тілу, внутрішня кровотеча в органах черевної порожнини, а також кровотечі в гайморових пазухах і потиличній частині голови.



На Харківщині двоє дорослих катували підлітка / Фото 057.ua

Мати постраждалого розповіла, що сина катували хлопець його колишньої дівчини та батько її подруги. За її словами, спершу мовилося про звичайний побутовий конфлікт.

Натомість знайомі та родичі підозрюваних переконані, що В'ячеслав сам спровокував конфлікт своєю поведінкою, був п'яний та приставав до дівчат. Поліція розглядає справу за статтею про "умисне тілесне ушкодження". Чоловікам загрожує від 5 до 8 років за ґратами.