Пытки электротоком и 14 лет строгого режима: вопиющая история офицера-политзаключенного из Крыма

Севастопольца, бывшего военного моряка ВМС ВС Украины Владимира Дудку незаконно посадили по абсурдному обвинению до 14 лет российской тюрьмы строгого режима.

Его окрестили "украинским диверсантом" и пытали электротоком, чтобы выбить "признания" в якобы подготовке диверсий в Крыму. Три года арестованному Дудке вообще не оказывали медицинской помощи. А сейчас этапируют с временно оккупированного полуострова в российское СИЗО "Лефортово" для узаконивания зверского приговора путем апелляции. Однако офицер запаса ВС Украины так и не признал вины.

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Вашему вниманию – эксклюзивное интервью со старшим братом заложника Кремля Петром Дудкой о вопиющей истории несправедливого заключения украинского офицера из Крыма.



Брат политзаключенного Владимира Дудки Петр Дудка

В материале – о том, как именно подло фальсифицировали так называемые доказательства вины, жестоко пытали и не допускали врачей, а также о том, как Владимир Дудка проявлял проукраинскую позицию в аннексированном Крыму, почему этап в колонию РФ – билет в один конец и есть ли надежда на обмен.

Как именно происходило незаконное задержание?

9 ноября 2016-го мой брат собирался идти в больницу... Только вышел из подъезда, к нему подошли сотрудники ФСБ и сказали, что он задержан. "Дружески" предложили вернуться домой для проведения обыска. При обыске что-то они, якобы, нашли. В частности старенькие саперные лопатки времен Второй Мировой войны: одну немецкую, другую советскую. Также нашли карту, на которой мой брат обозначал точки по Крыму. Он в выходные дни любил путешествовать по полуострову и отмечать места, где бывал. А сотрудники ФСБ окрестили это "отметками будущих диверсий". Все найденное инкриминировали как подготовку к террористическим актам.





А дальше – исчезновение брата?

Да. Мы три дня не знали, где он. Искали везде. Далее правозащитница Ольга Скрипник сообщила, что он в Симферопольском СИЗО. А его сыну говорили, что он в Севастополе, то в Бахчисарае...

Того же дня в Севастополе задержали также близких друзей вашего брата – сотрудников крымского аналитического центра "Номос" Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова. Всех трех обвинили в подготовке диверсий в аннексированном Крыму на заказ украинской разведки и прибегли к грубой фальсификации дела. А впоследствии в сети появилось видео, якобы, с признанием. Что известно о том, как выбивали эти показания?

Когда с женой увидели его "признание", то Володю просто не узнали! Это был затравленный человек. Это был не мой брат, голос не его, глаза не его.... Было заметно: когда человек говорит что-то от себя, глаза не бегают, а так говорил, читая текст. Уже через год он сказал, что его сразу начали пытать электротоком и бить. Так и выбили "признания" у всех трех фигурантов дела "украинских диверсантов".



Штыбликов и Бессарабов – другие фигуранты дела "украинских диверсантов"

Почему именно из этих трех мужчин начали "лепить" диверсантов?

Все трое – военные разведчики и друзья. Также мой брат работал на разминировании инкерманских штолен, окончил курсы саперов и имеет представление о взрывчатых веществах. Личные дела бывших военнослужащих Украины остались в Крыму. Понимаете, ФСБ надо громкое дело. ФСБ отобрало их и сделало из них группу диверсантов.

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Что свидетельствует о фальсификации доказательств вины и их надуманности?

Расскажу один красноречивый факт. При обыске они вынули у себя из кармана телефон и дали брату в руки. Спросили, его ли это. Брат возразил, но отпечатки уже были!.. А все остальное: смс-ки и номера, которые его скомпрометируют, залили до или после этого. После инцидента с телефоном обыск прекратили.

Чем ваш брат занимался до плена?

Когда Украина стала самостоятельной, брат пошел служить в Военно-морские силы Украины, был командиром корабля "Симферополь".



Командир корабля "Симферополь" Владимир Дудка

Затем перешел служить в штаб флота Украины, далее вышел на пенсию. А когда в Украине появилась программа разминирования инкерманских штолен, он руководил ею от администрации города. Впоследствии перешел работать туда инженером по охране труда, а после окончания курсов саперов сам начал разминировать. Когда собирался на работу, говорил: "Иду спасать город". Работа была опасной, потому что связана со взрывчатыми веществами и завалами.

Владимир Дудка после аннексии Крыма переехал на континентальную часть, потому что должна была родиться внучка. Как именно он проявлял свою украинскую позицию в оккупированном полуострове?

Ну что это такое – забрать часть территории у государства? Он, как патриот Украины, не мог отдать и смириться с этим, поэтому взглядов не изменил. Но в своих высказываниях во время разговоров об этом он говорил: "Тихо-тихо, Россия – страна большая, Магадан далеко..."Сейчас нет сомнений, что ФСБ прослушивала его телефон. Он как чувствовал, предвидел это, что надо быть осмотрительным и малословным.



Владимир Дудка с внучкой

Владимир Дудка уже три года пробыл в заключении. Какие условия содержания и что со здоровьем мужчины?

Самая невыносимая нечеловеческая пытка – трехлетнее непредоставление медицинской помощи в СИЗО. Когда у него обострялась болезнь предстательной железы, язва желудка и кишечника, поднималось давление, не оказывали никакого медицинского лечения! Назначенные еще до ареста лекарства привозил его сын, но они уже не имели эффекта...

Несмотря на то, что украинская омбудсмен Денисова по моей просьбе и просьбам сына, крымской правозащитной группы, писала письма Москальковой. Но последняя делала отписки, что мол, оказывается медицинская помощь. Это была ложь! Непредоставлением медицинской помощи его медленно и по-тихому убивают. Свидание с сыном иногда позволяли, это зависело от настроений тюремщиков. Например, власти Крыма позволили, а начальник СИЗО не позволил, капризное имели отношение. А письма не передавали вовсе.



Дудка с сыном Ильей

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На встрече представителей СБУ, Минюста и консульского отдела МИД Украины поднимали вопрос о суровых условиях незаконного содержания моего брата. Но СБУ и Минюст открестились, а МИД сообщил, что поехать украинскому консулу на территорию временно оккупированного полуострова – это автоматически признать, что Крым – российский. Поэтому все попытки помочь Владимиру были через правозащитные организации. Однако редко эти попытки завершались удачно...

Что могут сделать украинцы для поддержки и освобождения вашего брата и других заложников Кремля?

Медиа может сделать немало через обнародование. 7 сентября прошел обмен "35 на 35", я рад за наших освобожденных ребят, но надо не забывать что в плену еще около 113 человек. Это только в оккупированном Крыму и на территории России. А сколько еще на Донбассе?!

Общественные деятели делают очень много. Я очень благодарен Тарасу Ибрагимову за его работу, Крымской правозащитной группе в лице Ольги Скрипник, омбудсмену Людмиле Денисовой, которая много делает для освобождения.

Надо и дальше делать все зависящее от нас. Чаще проводить акции наподобие той, которая 30 сентября состоялась на Майдане Независимости до дня рождения моего брата.



Виктория Ивлеева на акции по поддержке Дудки в Киеве / Фото 24 канала

Севастопольский суд 4 апреля 2019-го незаконно приговорил фигурантов "дела украинских диверсантов" Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам тюрьмы строгого режима. Суд также назначил штраф Дудке – в размере 350 тысяч рублей (около 150 тысяч гривен), Бессарабову – 300 тысяч рублей (125 тысяч гривен). Надежда на освобождение – только обмен.

Нет никакой надежды на освобождение через российский суд. Однажды во время свидания с сыном Ильей, брат сказал, что "этап в российскую колонию – билет в один конец". Сейчас его этапируют... Везут, якобы, в московское СИЗО "Лефортово" для рассмотрения апелляции 14 октября, куда дальше – неизвестно. Срок огромный! С его возрастом и состоянием здоровья надежды на апелляцию, выход досрочно или помилование нет. Все надежды только на обмен.

Что психологически держит вашего брата?

В застенках его держит вера и надежда, что родные и близкие, а также Украина не оставит его в российской тюрьме.

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