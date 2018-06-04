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Qualcomm готовит еще один чипсет для ноутбуков – Snapdragon 1000

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Qualcomm выпустит новый Snapdragon 1000
Qualcomm выпустит новый Snapdragon 1000 / Фото из открытых источников

Компания Qualcomm работает над совершенно новой линейкой мобильных процессоров Snapdragon 1000 На массовый рынок они выйдут в конце 2018 или в начале 2019 года. Этот чипсет предназначен для устройств на ARM с операционной системой Windows 10.

Об этом сообщает 4pda.

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Конкретные детали о тактовых частотах и других характеристиках пока не раскрываются. Очевидно, что Qualcomm намерена конкурировать с чипами Intel Core в ноутбуках.

По слухам, тепловой пакет Snapdragon 1000 составит 6,5 Вт против менее 5 Вт у нынешнего флагмана Snapdragon 845, а значит речь идет об увеличении ядер или существенном повышении производительности.

Согласно информации от инсайдеров, тайваньский производитель ASUS хочет первым выпустить устройство, оснащенное Snapdragon 1000. Аппарат находится в разработке с начала 2018 по прямой сотрудничеством с Qualcomm и пока известен под кодовым названием ASUS Primus.

Кстати, в конце прошлого года именно ASUS стала одной из первых, кто представил ноутбук на Windows 10 с процессором Qualcomm Snapdragon 835.

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Теги: Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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