Qualcomm готовит к выпуску процессор Snapdragon 865: чем он удивит

Компания Qualcomm начала массовое производство процессоров Snapdragon 855 на базе 7-нанометровой технологии FinFET еще в июне. Одновременно с этим американский технологический гигант взялся за создание чипов нового поколения Snapdragon 865, причем речь идет не об этапах разработки, а о полноценном тестировании первых референсных образцов платформы.

Об этом сообщает 4pda.

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Предполагается, что при создании Snapdragon 865 Qualcomm снова обратится за помощью к Samsung, причем использует 7-нанометровую EUV-литографию.

Кроме того, в пробном режиме может выйти ограниченная партия процессоров, изготовленных по 5-нанометровой технологии. Такие решения будут отличаться пониженным энергопотреблением, однако в настоящее время технология несет определенные риски при массовом производстве, поэтому основная партия Snapdragon 865 будет создана на 7 нм.

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