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Хорошая новость для геймеров: Qualcomm также готовит "революционную" технологию для смартфонов

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Qualcomm готовит свой ответ Huawei в сфере мобильного гейминга
Qualcomm готовит свой ответ Huawei в сфере мобильного гейминга / Фото из открытых источников

Недавно компания Huawei представила технологию, которая повышает производительность мобильных графических ускорителей, под названием GPU Turbo. Поэтому не удивительно, что один из крупнейших производителей мобильных чипсетов – компания Qualcomm уже анонсировала свой ответ конкуренту в сфере мобильного гейминга.

Об этом сообщает Phone Arena.

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Анонс новой технологии опубликован на странице официального аккаунта Qualcomm в китайской соцсети Weibo. И хотя содержание тизера ограничивается упоминанием того, что она сделает мобильный чип "умным, быстрыми и холодным", инсайдеры сообщают, что речь идет именно об аналоге Huawei GPU Turbo.

Анонс нової технології для мобільного геймінгу від Qualcomm

Анонс новой технологии для мобильного гейминга от Qualcomm

По имеющейся информации, Adreno Turbo от Qualcomm будет работать по схожему принципу, как у конкурента.

Список чипсетов с поддержкой новой технологии пока неизвестен. Возможно, речь идет только о топовых процессорах линейки Snapdragon, однако не исключено, что прирост игровой производительности получат и пользователи бюджетных линеек Snapdragon 400 и 600.

Напомним, недавно Huawei представила технологию GPU Turbo. Она обеспечивает увеличение производительности при обработке графики до 60%. Кроме того, улучшение коснется и автономности – благодаря оптимизации энергопотребление сокращается на 30%. Это полезная функция для пользователей, ведь операции по обработке графики обычно быстро сажают аккумулятор.

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Теги: Гаджеты Техно Игры Qualcomm Huawei
Источник: 24 Канал
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