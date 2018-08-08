Qualcomm объявила дату презентации новых процессоров

Компания Qualcomm разослала приглашения на презентацию, которая состоится 10 сентября в Сан-Франциско. На приглашении сотрудники корпорации изобразили наручные часы с аналоговыми стрелками, которые указывают на время 9:10. Пользователи думают, что Qualcomm намерена анонсировать свой новый мобильный процессор для умных часов.

Об этом сообщает GSMArena.

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По слухам, Qualcomm разрабатывает чип Snapdragon Wear 3100, который придет на смену изделия Snapdragon Wear 2100, который дебютировал еще в начале 2016 года. Если верить имеющейся информации, решение Snapdragon Wear 3100 получит четыре вычислительных ядра ARM Cortex-A7 и графический контроллер Adreno 304.



Снимок с приглашения на презентацию Qualcomm

Говорится также о поддержке Wi-Fi и Bluetooth и опциональной поддержке GPS и LTE. Процессор нового поколения также обеспечит возможность использования функции отслеживания взгляда.

Qualcomm, вероятнее всего, представит чип Snapdragon Wear 3100 вместе с первыми наручными устройствами на его основе. Это могут быть не только смарт-часы, но и, скажем, фитнес-трекеры.

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