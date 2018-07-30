Qualcomm объявила дату выпуска автомобиля с поддержкой 5G

Компания Qualcomm во время объявления результатов за третий квартал текущего финансового года обозначила сроки появления коммерческих автомобилей с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G). Появление новых автомобилей стоит ожидать ближе к 2021 году.

Об этом сообщает Fudzilla.

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IT-отрасль сейчас находится на пороге эпохи 5G. Первые коммерческие сети пятого поколения должны заработать уже в ближайшее время, обеспечив резкий рост скоростей передачи данных и ряд абсолютно новых возможностей.

Qualcomm готовит к выпуску автомобиль с поддержкой 5G

Qualcomm отмечает, что в отношении автомобильного сектора большое значение имеет радикальное снижение задержки: эта величина окажется на уровне всего в 1 миллисекунду. Для сравнения: в обычных сетях 4G данный показатель составляет около 20 миллисекунд.

Таким образом, подключенные транспортные средства смогут в режиме реального времени обмениваться данными друг с другом и дорожной инфраструктурой. В результате, будет создан фундамент для развертывания транспортных систем нового поколения.

Автомобили с поддержкой 5G появятся к 2021 году

Компания Qualcomm заявляет, что коммерческие автомобили с поддержкой 5G должны появиться в 2021 году. Их массовому выводу на рынок поможет другая особенность сетей пятого поколения: технология позволяет обслуживать гораздо большее количество устройств на единицу площади, чем нынешние мобильные сети.



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