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Qualcomm представила инновационные 5G-модули для мобильных устройств

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Qualcomm представила инновационные 5G-модули для мобильных устройств
Qualcomm представила инновационные 5G-модули для мобильных устройств / Фото из свободных источников

Компания Qualcomm Technologies представила инновационные модули для работы мобильных устройств в сетях 5 поколения. Специально для 5G-модема Snapdragon X50 производитель разработал первые полностью интегрированные коммерческие модули для миллиметрового диапазона 5G NR mmWave и радиомодуля с поддержкой частот до 6 ГГц.

Об этом сообщает 4pda.

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Это открывает возможность к созданию смартфонов и других мобильных устройств с применением новых технологий, но без увеличения габаритов.

Наш анонс появления первых коммерческих антенных модулей 5G NR mmWave и радиомодулей с поддержкой частот до 6 ГГц для смартфонов и других мобильных устройств – важная веха для всей отрасли мобильной связи. Инвестиции Qualcomm Technologies в 5G позволили нам представить рабочее решение для миллиметровой связи в форм-факторе мобильных устройств, что ранее считалось невозможным, а также полностью интегрированное решение с поддержкой частот до 6 ГГц,
– отметил президент Qualcomm Incorporated Криштиану Амон.

Ранее сигналы в миллиметровом диапазоне не использовались в мобильных беспроводных коммуникациях из-за большого количества технических и конструктивных сложностей, связанных с материалами, форм-фактором, дизайном, охлаждением и нормативными требованиями к уровню излучения. Новые модули Qualcomm решают все эти проблемы.

Розміри модуля QTM052 mmWave у порівнянні з монетою

Размеры модуля QTM052 mmWave в сравнении с монетой

Модули QTM052 mmWave работают в паре с 5G-модемом Snapdragon X50 как единая система, позволяя решать проблемы использования мобильных устройств в миллиметровом диапазоне. Модули поддерживают передовые технологии формирования, управления и отслеживания луча, которые значительно увеличивают дальность распространения и устойчивость сигналов в миллиметровом диапазоне. Новинки оснащены встроенным приемник 5G NR, интегральной схемой управления питанием, радиокомпонентов входных каскадов.

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Кроме того, QTM052 mmWave имеет компактные размеры, что позволяет использовать до четырех таких модулей в одном смартфоне. Как результат, OEM-производители смогут делать свои гаджеты компактными и с доступом к высоким скоростям 5G NR mmWave. Выход на рынок первых мобильных устройств с новыми модулями возможен уже в 2019 году.

Что такое миллиметровый диапазон?
Частотный диапазон радиоволн с длиной волны в пределах от 1 до 10 миллиметров и частотой от 30 до 300 ГГц. Миллиметровый диапазон лучше всего подходит для обеспечения покрытия 5G в густонаселенных и плотно застроенных городских районах и в помещениях с большим скоплением людей и техники, а вот более широкое покрытие 5G NR будет получен при использовании диапазона частот до 6 ГГц.

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Теги: Техно Интернет Qualcomm
Источник: 24 Канал
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