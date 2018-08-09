Qualcomm представила новый процессор Snapdragon 670: на что способна новинка

Аналитики ожидали анонс Snapdragon 670 еще до презентации 700 серии, а некоторые источники даже сообщали об изменении его названия на Snapdragon 710. Однако слухи оказались ложными и компания Qualcomm наконец-то презентовала Snapdragon 670.

Об этом сообщает GizmoChina.

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Новый чип действительно напоминает модель под номером 710. Он тоже выполнен по 10-нанометровой технологии и получил 8 ядер Kryo 360, но уже на тактовой частоте 2,0 ГГц.

За графику отвечает Adreno 615 GPU. Из-за этого максимально поддерживаемое разрешение эквивалентно FHD +, а не QHD + по примеру Snapdragon 710. У последнего, напомним, Adreno 616.

Snapdragon 670 менее мощный, чем 710

Новинка поддерживает одиночные камеры на 25 мегапикселей и двойные – на 16. Внутри чипа оказался модем X12 LTE, обеспечивающий скорость загрузки на уровне 600 мегабит в секунду. Также есть совместимость с Dual SIM Dual VoLTE (DSDV) и Quick Charge 4+. Многоядерный движок искусственного интеллекта должен опережать результаты предыдущего поколения в 1,8 раза.

В результате Snapdragon 670 стал упрощенной версией 710. У него более низкая частота процессора, чуть менее мощная графика и более медленный модем.

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Если верить слухам, новый чип встроят в смартфон Oppo R17. Других представителей среднего ценового сегмента ждем до конца года.

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