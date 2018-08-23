Qualcomm представит процессор Snapdragon 855 до конца этого года: новые детали

Компания Qualcomm, которая занимается разработкой процессоров Snapdragon, поделилась информацией о новом чипсете Snapdragon 855. Стало известно, что компания начала рассылать чипы OEM-производителям, и первые смартфоны на Snapdragon 855 появятся уже в первом квартале 2019 года.

Об этом сообщает AndroidHeadlines.

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По слухам, компания переименует Snapdragon 855 и следующий флагманский процессор получит наименование Snapdragon 8150. Это сделают для того, чтобы у потребителей не возникало путаницы, так как линейка Snapdragon 850 создана для ноутбуков.

Новый процессор компании изготовлен по 7-нанометровому техпроцессу, а производством чипсета займется компания TSMC, а не Samsung, которая занимается производством Snapdragon 845. Связано это с тем, что TSMC на месяц опережает Samsung в разработке 7-нанометровых решений.



Qualcomm Snapdragon 845

Кроме того, Snapdragon 855 будет поддерживать 5G-сети благодаря модему Snapdragon X50. Однако из-за того, что на данный момент рынок находится в переходном состоянии, стандартная модификация чипсета получит модем Snapdragon X24, который незначительно уступает 5G-решению. Данный модем способен выдавать скорость загрузки до 2 Гбит в секунду, а скорость отдачи до 316 Мбит в секунду. К примеру, Snapdragon 845 с модемом X20 выдает 1,2 Гбит в секунду и 150 Мбит в секунду соответственно.

Отметим, что чипсет Snapdragon 8150 будет представлен в 4 квартале этого года.

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