Qualcomm представляет новую линейку чипсетов для смартфонов на Android Go

Google активно работает на модифицированной версии Android 8.1 Oreo для бюджетных смартфонов. Новое программное обеспечение обещает полноценный опыт работы с мобильными устройствами за небольшую цену. Новая платформа предназначена для развивающихся рынков.

Об этом сообщает 4pda.

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Стоит отметить, что крупные вендоры активно поддерживают начинания Google. Например, в сети появилась информация о том, что Qualcomm готовится выпустить два чипа – Snapdragon 429 и Snapdragon 439 – специально для устройств Android Go. Начальная линейка процессоров Snapdragon 200 не обеспечивает надлежащую производительность, поэтому было принято решение перевести смартфоны на новые платформы.



Qualcomm представляет новую линейку чипсетов для смартфонов

Информации о Snapdragon 429 нет, а Snapdragon 439 – это модификация уже хорошо знакомого Snapdragon 625 с восемью 14-нанометровыми ядрами ARM Cortex-A53. Не исключено, что Snapdragon 429 и Snapdragon 439 позже появятся и в обычных смартфонах начального уровня.



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