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Qualcomm Snapdragon 850: в сети появилась первая информация о новом чипсете

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Qualcomm выпустит новый Snapdragon 850
Qualcomm выпустит новый Snapdragon 850 / Фото из свободных источников

Недавно стало известно, что чипсет Qualcomm Snapdragon 845 будут использовать при создании устройств на базе Windows 10 для ARM. Затем появилась информация, что компьютеры оборудуют новым процессором – Snapdragon 850, данные о котором уже засветились в популярном бенчмарке GeekBench.

Об этом сообщает gizmochina.

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По данным авторитетного издания, компания Qualcomm выпустит Snapdragon 850 в ближайшее время. Новинка будет отличаться от SD845 только частотами, а использоваться будет исключительно в аппаратах на Windows 10. Без изменений в чипсете останется и гигабитный LTE-модем X20.

Ниже приведены результаты синтетического теста на примере двух устройств, которые готовят к выпуску, проведенного GeekBench. Интересно, что продукт Lenovo вышел заметно быстрее референсного оборудования от Qualcomm.

Snapdragon 850

Результаты производительности новго Snapdragon 850 в GeekBench

Также стало известно о выходе сразу нескольких гаджетов на базе нового чипсета. В компании Hewlett Packard ведется работа над планшетом под названием Chimera 2. Lenovo создает новинку под кодовым именем ELZE1, а ноутбук от Asus носит предварительное название Thanos. В компании до этих производителей собирается вклиниться и Dell, которая работает над своим первым ARM-устройством на базе Windows 10.

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Анонсы планшетов и ноутбуков на Snapdragon 850 состоятся летом 2018 года, а вот на рынок модели выйдут только осенью или даже ближе к зиме.

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Теги: Техно Гаджеты HP Asus Lenovo Dell
Источник: 24 Канал
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