Qualcomm Snapdragon 850: в сети появилась первая информация о новом чипсете

Недавно стало известно, что чипсет Qualcomm Snapdragon 845 будут использовать при создании устройств на базе Windows 10 для ARM. Затем появилась информация, что компьютеры оборудуют новым процессором – Snapdragon 850, данные о котором уже засветились в популярном бенчмарке GeekBench.

Об этом сообщает gizmochina.

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По данным авторитетного издания, компания Qualcomm выпустит Snapdragon 850 в ближайшее время. Новинка будет отличаться от SD845 только частотами, а использоваться будет исключительно в аппаратах на Windows 10. Без изменений в чипсете останется и гигабитный LTE-модем X20.

Ниже приведены результаты синтетического теста на примере двух устройств, которые готовят к выпуску, проведенного GeekBench. Интересно, что продукт Lenovo вышел заметно быстрее референсного оборудования от Qualcomm.

Результаты производительности новго Snapdragon 850 в GeekBench

Также стало известно о выходе сразу нескольких гаджетов на базе нового чипсета. В компании Hewlett Packard ведется работа над планшетом под названием Chimera 2. Lenovo создает новинку под кодовым именем ELZE1, а ноутбук от Asus носит предварительное название Thanos. В компании до этих производителей собирается вклиниться и Dell, которая работает над своим первым ARM-устройством на базе Windows 10.

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Анонсы планшетов и ноутбуков на Snapdragon 850 состоятся летом 2018 года, а вот на рынок модели выйдут только осенью или даже ближе к зиме.

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