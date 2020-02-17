Рабинович предлагает отправить украинскую делегацию на парад в Москву

Один из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович хочет, чтобы Верховная Рада делегировала депутатов на парад в Москве по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне. В "Голосе" предложили Рабиновичу там и остаться.

На согласительном совете парламента Вадим Рабинович заявил, что "наши отцы и деды стояли рядом, защищая и Москву, и Киев, и Львов. Поэтому в день 75-летия победы мы должны стоять рядом".

Кстати: Рабинович поехал в Россию и погулял возле мавзолея Ленина: фото

Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк назвал идею Рабиновича провокацией.

Если есть неудержимое желание пойти и поклониться перед Путиным, то они могут самостоятельно сформировать эту делегацию – желательно взять билет в один конец,

– сказал Железняк.

Он уверен, что если самостоятельная делегация ОПЗЖ останется в Кремле, то "они будут значительно естественнее и реалистичнее выглядеть там, чем в украинском парламенте".

Кроме того, депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко назвала заявление Рабиновича "позором" и попросила спикера останавливать такие речи. "Позор – это ваше правление", – ответил Рабинович.

Смотрите прямое включение корреспондентов 24 канала:

Справка. В прошлом году на парад в Москву приехали 30 представителей разных стран, среди которых Вьетнам, Зимбабве, Сербия, Китай, Куба и другие. На этот парад отказались ехать даже Ким Чен Ын и Александр Лукашенко.

Что известно о Вадиме Рабиновиче: краткие факты

Лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь", имеет открытую пророссийскую позицию.

Категорически отказывается общаться на украинском языке в Верховной Раде.

Согласно исследованию VoxUkraine, занимает 1 место среди политиков, которые зачастую манипулируют или обманывают.

Постоянно прогуливает заседания Рады, а в ноябре 2019 года ни разу не явился на голосование в парламент.

Официально нардеп не владеет никакой недвижимостью, а все имения и элитная земля задекларированы на его жену Ирину.

Является фигурантом ряда антикоррупционных расследований, в которых обвинялся в нарушении требований финансового контроля и незаконном обогащении.

Интересно: Кто из украинских политиков чаще всего врет и манипулирует: инфографика