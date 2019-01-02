Рабинович хочет подать в суд на ЦИК из-за закрытия избирательных участков в России

Народного депутата, председателя партии "За жизнь" Вадима Рабиновича возмутило закрытие избирательных участков в России, мол, украинцы, проживающие на территории РФ не смогут проголосовать. Поэтому нардеп решил подать в суд на Центральную избирательную комиссию.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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По его словам, сотни тысяч наших граждан, которые находятся в России, не смогут проголосовать за Президента Украины. Следовательно, своим решением ЦИК лишила их права голоса.

По разным оценкам, сотни тысяч наших граждан находятся в России: кто на заработках, кто по другим причинам. И вот власть лишает их права голоса. Это неконституционно и противозаконно. Это часть будущих манипуляций на выборах. Я подаю в суд на это решение,

– написал Рабинович.

Как известно, 31 декабря Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России. Обычно, для наших соотечественников их обустраивали в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеренбурзи и Новосибирске. Теперь украинцам, живущим в России придется ехать в участок в посольствах Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии. Или вернуться на родину, если хотят проголосовать за президента.