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      Рабинович сказал не показывать Тимошенко в новостях ТСН, – Куликов о цензуре на "1+1" в 90-х

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      Рабинович сказал не показывать Тимошенко в новостях ТСН, – Куликов о цензуре на "1+1" в 90-х
      Рабинович сказал не показывать Тимошенко в новостях ТСН, – Куликов о цензуре на "1+1" в 90-х / 24 канал

      Журналист Куликов рассказал, что в 1997 году появились телеканалы "1+1" и "Интер", в частности новости ТСН и программа Александра Ткаченко "Післямова". Тогда через несколько месяцев, с приближением избирательной кампании, на эту телепередачу обратили внимание, и Ткаченко сказали "не лезь в определенные отрасли, в частности в газ".

      Однако Ткаченко на компромиссы не шел и ответил: "Я или делаю то, что считаю нужным, или меня нет на "1+1", вспоминает журналист Андрей Куликов в программе "Независимость. Как это было" на 24 канале.

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      "Случилось так, что его не стало на "плюсах", это было прямое следствие давления из АП. Когда он ушел, то вместо него я должен был возглавить новости, в конце концов я стал директором новостей, и меня повезли представить Рабиновичу", – сказал журналист.

      Рабинович сидел в своем кабинете на Кловской, меня туда завели, и он сказал: "Мне все равно, Куликов он, Петренко или еще кто-то, главное, чтобы не показывал Юлию Тимошенко и Александра Ельяшкевича. Мороза я не могу запретить показывать, потому что он же глава Верховной Рады, но чем меньше, тем лучше,
      – заявил Куликов.

      Журналист говорит, что был удивлен, так как таких указаний он получал мало, даже в советские времена.

      Журналіст Андрій Куліков
      Журналист Андрей Куликов

      "Очевидно, что мое молчание восприняли как знак согласия, однако это была лишь растерянность. И пока я доехал из того офиса до телеканала, как раз произошла важная новость, в которой фигурировала Тимошенко, и не показать ее я не мог. Короче, на следующее утро я уже не был директором ТСН. А через три месяца, когда меня восстановили, я продержался на этой должности 7 дней, потому что потом случилась новость с Морозом", – добавляет Куликов.

      Вспоминая работу программы "Свобода слова" в то время, я скажу, что с политиками и политсилами тогда было легче иметь дело, чем под конец президентства Ющенко. Но шло это прежде всего от двух ведущих политсил – Партии регионов и "Блока Юлии Тимошенко". Они внедрили внутрипартийный контроль за тем, кто из политиков куда идет. То есть тогда началось согласование через партийные штабы,
      – говорит Куликов.

      Он уверяет, что только с некоторыми нардепами можно было контактировать напрямую, и это была форма цензуры.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Журналисты Юлия Тимошенко - новости Медиа СМИ Вадим Рабинович
      Источник: 24 канал
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