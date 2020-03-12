Рабиновича должны выдвинуть кандидатом в мэры Одессы: в центре города начались беспорядки

Активисты патриотических организаций Одессы хотят взять штурмом отель "Бристоль", который размещается в центре города. Здесь должна пройти конференция "Оппозиционной платформы – За жизнь". Во время мероприятия сторонники Медведчука должны принять решение о выдвижении в мэры Одессы Вадима Рабиновича.

Одесское издание "Думская" сообщает, что между патриотами и представителями ОПЗЖ постоянно вспыхивают беспорядки. Последние, со своей стороны, являются мужчинами спортивного телосложения.

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По словам журналистов, кто-то даже распылил слезоточивый газ. Также парни помяли капот припаркованной машины. Полиция пытается разделить стороны и не допустить эскалации конфликта.

Впоследствии под "Бристоль" еще прибыли люди депутата Одесского горсовета Богдана Гиганова. До 2017 года он был членом фракции "Оппозиционный блок".

Обратите внимание! В 2018 году "Оппоблок" разделился на два крыла. Одна часть ориентируется на олигарха Рината Ахметова, другая — на олигарха Дмитрия Фирташа и экс-руководителя АП Януковича Сергея Левочкина. В конце концов последняя начала называться "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Также возле отеля присутствуют сотрудники охранной фирмы и полицейские. В итоге здесь стало немного спокойнее.

Как зафиксировали корреспонденты "Думской", и это подтверждают патриоты, за последние 40 минут никто из участников конференции в "Бристоль" не заходил.

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