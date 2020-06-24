Разговор Александра Корниенко и Давида Арахамии о "рабочей бабе, как корабельной сосне" на самом деле касался николаевской бизнесвумен Татьяны Домбровской. Женщина прокомментировала инцидент и заверила, что не обижается.

Тетяна Домбровська розповіла журналістам 24 каналу, що перша її реакція була негативною.

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Але я одразу отримала вибачення і вважаю, що частина, яка стосувалася мене, є високою оцінкою моєї роботи у місті, але у дуже грубій чоловічій формі,

– пояснила Домбровська.

Вона додала, що говорити у такій формі про жінок неприпустимо. Водночас вважає, що не варто зациклюватися на скандалі.

Я готова до подальшої співпраці. Інцидент вичерпано. Вибачення прийняті,

– наголосила бізнесвумен.

Зауважимо, що Тетяна Домбровська – бізнесвумен з Миколаєва. За інформацією місцевих ЗМІ, Корнієнко в партії лобіює її як кандидатку в мери Миколаєва. Наразі Домбровська очолює громадську організацію "Майбутнє Миколаєва".

Скандальна розмова Корнієнка та Арахамії: що відомо

Під час свого візиту до Миколаєва Олександр Корнієнко й Давид Арахамія мали презентувати офіс "Слуги народу" в місті, але вляпались в скандал.

У приватній розмові вони обговорили жінку, назвавши її "робочою бабою, як корабельна сосна".

Голова партії "Слуга народу" визнав, що така розмова була.

Була в ній згадка про Ірину Аллахвердієву, але виключно як про красуню. Все решта – про зовсім іншу людину, а саме про Тетяну Домбровську.

Водночас Олександр Корнієнко звинуватив журналістів у монтажі.

Згодом Корнієнко записав відео, де вибачився за інцидент. Мовляв, Тетяна Домбровська вразила його своєю енергією і запалом до праці, але слова він підібрав образливі.

Розмова Корнієнка і Арахамії: дивіться відео