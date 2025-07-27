Я бы ввела это на государственном уровне, – военная сказала, что стоит сделать каждому украинцу

Во время войны и постоянных российских атак важно уметь спасать жизнь каждого украинца. Так, не только боевым медикам на фронте важно знать, как остановить кровотечение.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала боевой медик Карина Ярош, заметив, что курсы по домедицинской помощи она бы ввела на государственном уровне. Также каждый украинец, по ее мнению, должен носить с собой турникет.

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Почему важно пройти курсы по домедицинской помощи каждому украинцу?

По словам боевого медика, самое трудное в работе медика на фронте – это когда он делает все, а этого оказывается недостаточно. В то же время многие военные говорят, что каждому украинцу нужно пройти курсы по домедицинской помощи, ведь прилеты происходят и в мирных городах Украины.



Я бы ввела это на государственном уровне. Вот недавняя ситуация – буквально несколько дней назад был обстрел Доброполья. Пострадало 3 гражданских людей. В момент, когда мы подбежали к раненым, стояла куча народа, которая смотрела и не знала, что делать,

– подчеркнула она.

Ярош отметила, что в этот момент она осознала кое-что важное – если бы человек просто подошел и зажал рану с массивным кровотечением, это бы уже дало медикам больше времени и они бы могли сделать больше, чем сделали.

"Поэтому нужно хотя бы знать методы остановки массивного кровотечения, иметь при себе хотя бы один турникет. 1500 гривен – это не так много, если сравнивать с ценой жизни", – сказала боевой медик.

Обратите внимание! Полное интервью с боевым медиком Кариной Ярош можно прочитать по ссылке.

Она добавила, что среди проблем на фронте для боевого медика является плохое государственное медицинское обеспечение. Кроме того, огромной проблемой является бумажная работа. Вместо того чтобы работать с ранеными, работать на улучшение знаний личного состава, то есть проводить им такмед, медики тратят свое время на документацию.