Выезды нон-стоп и безумные очереди: как работает скорая в Киеве во время COVID-19

В последнее время участились жалобы, что бригады скорой помощи в Киеве слишком долго едут на вызовы. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Почему киевляне слишком долго ждут бригады скорой помощи и чем в это время занимаются врачи – 24 каналу рассказала фельдшер медицины неотложных состояний одной из столичных подстанций скорой помощи Виктория Маслова.

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Действительно, сейчас некоторые вызовы могут стоять в очереди больше 12 часов. Из-за того, что бригад по Киеву не хватает и мы физически не успеваем одновременно оказать помощь всем, кто ее ждет. Уровень заболеваемости повысился и вызовов стало больше. Иногда скорая не успевает даже на ургентные вызовы, которые могут закончиться летально для пациента. Бригада в этом не виновата, мы физически не можем быть везде. Виктория Маслова Фельдшер медицины неотложных состояний одной из столичных подстанций скорой помощи

С начала осени, по словам Виктории Масловой, бригады работают в полную мощность. Однако все равно не успевают ко всем – вызовов слишком много. Часто – потому, что пациенты перегружают скорые непрофильными вызовами, которые требуют консультации семейного врача, а не экстренного вмешательства бригад.

В каком режиме сейчас работает скорая помощь?

Если раньше во время смены у бригады было некоторое время для отдыха днем ​​или ночью, то сейчас в рабочих сутках такого времени у нас нет. Кроме того, что мы обслуживаем ближайшие районы, мы можем поехать на помощь в соседние районы, где ситуация более критическая.

Долго ли можно ждать?

По разному. Те, кому больше повезло, ждут полчаса. Те, кому повезло меньше, могут ждать больше шести часов.

Могут ожидать дольше такие вызовы, как высокое давление, боль в животе неострого характера, высокая температура, головная боль. Пациенты, которые говорят, что уже болеют 3 – 5 дней и не испытывают резкого ухудшения состояния, тоже могут ждать дольше.

Первое время много агрессии было у пациентов относительно того, почему мы так долго ехали. Здесь, конечно, хотелось бы большего понимания от пациентов. Мы не ждем случая поехать на вызов, не выбираем, на какой вызов мы хотим ехать или нет. Нам дают вызов – мы его принимаем и сразу уезжаем. Но быть одновременно везде физически невозможно.

Можно ли посчитать, сколько вызовов за смену у вас сейчас?

Здесь многое нужно учесть: сложность заболеваний, количество госпитализаций, количество переездов. Сейчас бригада выполняет около 15 – 20 вызовов в сутки. Это значит, что мы практически не вылезаем из машины. Между вызовами у нас есть время только пополниться медикаментами, кислородными масками, защитными костюмами. Все. Кушать или отдыхать – сейчас это уже второстепенное.

Что сейчас занимает больше всего времени в работе бригады?

Обслуживание непрофильных вызовов. Экстренная медицинская помощь вызывается, когда есть нарушения сознания, нарушения дыхания, инфаркт, инсульт, посторонние тела в любом месте, острая боль в животе, любое состояние, угрожающее жизни человека: ДТП, падение с высоты, маленькие дети до 3 лет. Это для нас – первоочередные вызовы.

Все остальное – вызовы непрофильные. Когда нет причин для экстренного вызова скорой помощи, но нас вызывают и мы сидим, как семейные врачи или терапевты, и пытаемся донести человеку, что означает его симптоматика, и почему он нормальный и не требует экстренной госпитализации. Многие сейчас даже не пытаются обратиться за консультацией к семейным врачам, а сразу звонят в скорую.



Работу скорой тормозит необходимость выполнять работу семейных врачей / Фото из архива Масловой

Есть другой вариант, когда семейные врачи, по неизвестным мне причинам, побуждают пациентов вызывать скорую в экстренном порядке и госпитализироваться.

У нас при вызове скорой есть функция "совет врача" – когда можно описать врачу симптоматику и он даст консультацию насчет лечения. Диспетчер может переключать на таких врачей. Иногда уместнее воспользоваться этим, чем вызвать скорую сразу. Хочется от пациентов больше лояльности, потому что бригады работают изо всех сил. Мы стараемся уделить внимание всем и каждому оказать помощь. Но когда мы приехали – это уже вопрос, который от нас не зависит.

Госпитализаций тоже стало больше?

Да, в десятки раз. И часть тех, кого мы госпитализируем, не имеют показаний для госпитализации. Больничные кровати занимают пациенты, которые могут лечиться дома, и это усложняет ситуацию для всех. Ковид действительно дает много осложнений, но класть в больницу нужно не всех.

Бывает так, что человек болеет уже несколько дней и его состояние не облегчается из-за того, что он либо не лечится, либо лечится недостаточно. Часто в таких случаях вызывают скорую. Для нас это непрофильный вызов, потому что состояние пациента стабильное, показаний к госпитализации он не имеет никаких, у человека все показатели стабильные, кроме общих симптомов, нормальных при его болезни. Такие люди начинают настаивать на госпитализации в профильном отделении.

Что вы делаете в этих случаях?

Мы не имеем права категорически отказать пациенту в госпитализации. Пациент настаивает – мы везем. Примут его там или нет – это уже решение приемного отделения. Это – непрофильная госпитализация.

Сегодня мы госпитализируем пациентов, у которых осложнилось течение коронавирусной болезни: ухудшилась сатурация или появилось осложнение дыхания и они нуждаются в подаче кислорода. Или тех, кто испытывает осложнение сопутствующих заболеваний, обострившихся из-за ковида. Всем, кто имеет возможность лечиться на дому, лучше лечиться на дому. Потому что больницы за сутки забиваются вдребезги.

Коронавирусных пациентов стало больше?

Да. Сейчас каждый второй-третий пациент вызывает скорую именно из-за коронавирусной болезни. Профильные вызовы наши никуда не делись, но больных с ковидом стало заметно больше – около 60% вызовов в сутки, связанные с ним.

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Они не все в тяжелом состоянии. Есть пациенты, которые вызывают скорую только потому, что у них диагностировали коронавирусную болезнь. Их состояние стабильное, они симптоматически лечатся, некоторые – вообще не лечатся, но вызывают скорую. Некоторые, даже не пытаясь лечиться по назначению семейного, сразу вызывают скорую, чтобы их госпитализировали.

Есть такие, которые досиживают до последнего и уже с тяжелой дыхательной недостаточностью 3-й степени госпитализируются в экстренном порядке в реанимационное отделение. Есть случаи быстрого ухудшения состояния, даже несмотря на правильное лечение. Поэтому мы стараемся максимально быстро осмотреть пациента, чтобы понять, насколько быстро состояние может ухудшиться. Хотя точно предсказать это невозможно. Ситуации бывают совершенно разные.

Слухи об очередях скорых в ковидные отделения – это правда?

Правда. Это выглядит как длинная колонна из скорых с пациентами в том или ином состоянии. Все ждут, пока их примут. Врачи приемных отделений не имеют безграничных ресурсов, они должны уделить время каждому пациенту, оценить его состояние. Когда много пациентов, быстро это сделать невозможно. Во время прошлой вспышки, которая была весной, бывало такое, что пациенты, к сожалению, умирали в машинах, ожидая своей очереди в больницу. Тогда мы однажды ждали в очереди в больницу около 5 часов. Хорошо, что пациентка находилась в стабильном состоянии.

Сейчас многих пациентов завозят в реанимацию. Мы предварительно пытаемся это согласовать с отделом госпитализации. Бывает, что есть свободная кровать, когда пациенту не нужна кислородная подача, но он хочет госпитализироваться. Те, кто не нуждается в лечении в отделении интенсивной терапии, могут уехать в совсем другую больницу.

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Я лично была в отделении реанимации с ковидными больными – это жесть. Очень многие больные в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции. Это отделение тяжелое для посещения и не во времена пандемии. Сейчас там еще труднее находиться. Понимание того, насколько сейчас сложная ситуация, – впечатляет. Страшно, что часто легкие поражаются сейчас и у молодых людей. Самой страшно стало, хотя я вакцинирована.



За смену бригады скорой сейчас практически не вылезают из машины / Фото из архива Масловой