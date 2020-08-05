Руководительницу отделения "Universal Bank" захватил в заложницы гражданин Узбекистана 3 августа 2020 года в Киеве. Преступник угрожал взорвать здание, если его требования не будут выполнены. Сотрудница полиции диалога Виктория Азарова под видом журналистки смогла зайти в помещение и поговорить с мужчиной.

Для нее это была первая подобная ситуация. Об этом Виктория Азарова рассказала в интервью изданию Obozrevatel.

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Она отметила, что прекрасно понимала, куда идет, и была абсолютно спокойна. Вместе с ней в захваченное отделение банка заходили журналисты, а самое главное – там находилась женщина-заложница, которую нужно было освободить.

Для того чтобы спасти жизнь даже одного человека, нужно идти на любые договоренности. Мы же прекрасно понимаем, что такого рода преступники (не будем называть всех террористами, это преступники), как в "Леонардо", идут на все, чтобы получить доступ к медийности, к огласке,

– рассказала руководитель полиции диалога Виктория Азарова.

Руководитель объяснила, что полиция диалога – это не переговорщики, а люди, которые работают с конфликтами во время проведения массовых мероприятий разного уровня. Спектр привлечения очень широкий. Но они не являются участниками переговоров, и в них нет специальной подготовки.

"Уточню: не просто разговором, а проведением правильного диалога, правильной коммуникации. И даже нельзя, а нужно решать конфликты следующим образом. И своей работой мы это уже показали", – добавила Виктория Азарова.

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Она рассказала, что специальную подготовку имеет. С 2014 года служила в зоне проведения Антитеррористической операции на востоке Украины, где были разные ситуации, на которые нужно было адекватно реагировать.

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