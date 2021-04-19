Стерненко прокомментировал "сотрудничество с СБУ" и "крышевание наркотрафика"
Одесский активист Сергей Стерненко отрицает свое "сотрудничество СБУ", о котором ранее писали ряд СМИ. Он также заверил, что уголовное дело, по которому его обвиняют в "крышевании" продажи наркотиков – сфальсифицировано.
Источник:"Громадське"
"Сотрудничество с СБУ"
Активист уверяет, что рассказы о его сотрудничестве со Службой безопасности – откровенная ложь. Чтобы объяснить уровень "сотрудничества", он привел примеры своих обращений в различные государственные структуры.
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Это, например, та же Госпогранслужба, которая имеет запрещать въезд сюда иностранцам, которые посещали временно оккупированных территориях. Я от этого не становлюсь агентом ГПСУ,
– пояснил Сергей Стерненко.
Он также отметил, что "сотрудничеством" с СБУ все не ограничилось. Мол, уже слышал, как ему приписывают сотрудничество с ЦРУ и даже ФСБ.
"Если кто-то хочет верить в конспирологию – пожалуйста. Я не могу кому-то запретить", – резюмировал активист.
Дело о продаже наркотиков
Одним из четырех уголовных производств, открытых против Сергея Стерненка есть дело по "крышевание наркотрафика" в Одессе. Но активист уверяет: дело сфальсифицировано.
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Он пояснил, что материалы сфальсифицировали, когда он попал в СИЗО в 2017 году после акции протеста возле Летнего театра в Одессе.
Следователь обнаружил сообщение на каком-то интернет-сайте, что Стерненко "крышевал" наркотики в 2014 году, то есть когда мне было 18 – 19 лет,
– отметил активист.
По его словам, фонетическая экспертиза не подтвердила подлинность его голоса на записях с доказательной базы, а свидетель отказывается являться в суд.
"Он говорит, что ему другой свидетель сказал, что я их "крышевал". Эти свидетели – осужденная группировка, которая продавала наркотики в 2014 году в Одессе. В то же время человек, на которого он ссылается, говорит, что не знает меня и никогда со мной не общался", – рассказал Сергей Стерненко.
Дело Сергея Стерненко: коротко
- 23 февраля Приморский суд Одессы приговорил активиста Сергея Стерненко до 7 лет и 3 месяцев лишения свободы. Его обвинили в организации похищения в 2015 году бывшего депутата райсовета Сергея Щербича.
- Стерненко будто организовал похищение Щербича, чтобы завладеть его денежными средствами (говорится про 300 гривен). Дело основывается только на показаниях Щербича.
- Сам активист назвал дело политизированным. Он обвинил мэра Одессы Геннадия Труханова, генпрокурорку Ирину Венедиктову и заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова в давлении на суд.
- 9 апреля суд изменил меру пресечения заключенному активисту Сергею Стерненку. Его отправили под круглосуточный домашний арест – там он будет находиться до рассмотрения апелляции.
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