Одесский активист Сергей Стерненко отрицает свое "сотрудничество СБУ", о котором ранее писали ряд СМИ. Он также заверил, что уголовное дело, по которому его обвиняют в "крышевании" продажи наркотиков – сфальсифицировано.

"Сотрудничество с СБУ"

Активист уверяет, что рассказы о его сотрудничестве со Службой безопасности – откровенная ложь. Чтобы объяснить уровень "сотрудничества", он привел примеры своих обращений в различные государственные структуры.

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Это, например, та же Госпогранслужба, которая имеет запрещать въезд сюда иностранцам, которые посещали временно оккупированных территориях. Я от этого не становлюсь агентом ГПСУ,

– пояснил Сергей Стерненко.

Он также отметил, что "сотрудничеством" с СБУ все не ограничилось. Мол, уже слышал, как ему приписывают сотрудничество с ЦРУ и даже ФСБ.

"Если кто-то хочет верить в конспирологию – пожалуйста. Я не могу кому-то запретить", – резюмировал активист.

К слову, ранее сотрудничество Сергея Стерненка с СБУ уже отрицал глава Службы Иван Баканов. На тот момент, о котором говорится, он еще не возглавлял спецслужбу, но заверил, что в архивах нет "агента Стерненко".

Дело о продаже наркотиков

Одним из четырех уголовных производств, открытых против Сергея Стерненка есть дело по "крышевание наркотрафика" в Одессе. Но активист уверяет: дело сфальсифицировано.

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Он пояснил, что материалы сфальсифицировали, когда он попал в СИЗО в 2017 году после акции протеста возле Летнего театра в Одессе.

Следователь обнаружил сообщение на каком-то интернет-сайте, что Стерненко "крышевал" наркотики в 2014 году, то есть когда мне было 18 – 19 лет,

– отметил активист.

По его словам, фонетическая экспертиза не подтвердила подлинность его голоса на записях с доказательной базы, а свидетель отказывается являться в суд.

"Он говорит, что ему другой свидетель сказал, что я их "крышевал". Эти свидетели – осужденная группировка, которая продавала наркотики в 2014 году в Одессе. В то же время человек, на которого он ссылается, говорит, что не знает меня и никогда со мной не общался", – рассказал Сергей Стерненко.

Дело Сергея Стерненко: коротко