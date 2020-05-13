Коронавирус не помеха: как украинским заробитчанам попасть на работу в ЕС

В Украине пока не планируют открывать границы, а в Европе уже начался горячий сезон для заробитчан – сезонные работы.

С начала распространения пандемии в мире в Украину вернулось несколько сотен украинцев, из которых большинство – заробитчане. Причины разные: потеря работы из-за карантина, желание вернуться домой или окончание рабочей визы. После 2 месяцев сидения дома без работы, украинцы ищут способ попасть на заработки за границу. Как это сделать – рассказываем в материале 24 канала.

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Могут ли украинцы выезжать за границу на заработки

Выехать за границу возможно, но сделать это довольно сложно, поскольку большинство сообщений закрыты. Премьер Денис Шмыгаль на заседании ВР заверил, что "никаких ограничений правительство не устанавливало и сейчас ведут переговоры с европейскими правительствами".

Украинцы могут поехать на заработки, если компания, которая их приглашает предоставляет:

официальную работу; медицинские гарантии; гарантии возврата работников в Украину; обеспечение жильем.

Если сегодня люди едут на работу в Европу, это не должен быть 2-недельный туризм туда-сюда, импорт-экспорт коронавируса. Мы не для того 2 месяца держали страну как и вся Европа закрытой, чтобы сегодня каждые 2 месяца привозить 100-200 тысяч инфицированных людей и постоянно бороться и валить экономику страны,

– говорит Шмыгаль.

Требования, относительно выезда заробитчан важны не только для безопасности самих работников, но и украинцев внутри страны. Ведь инфицированные работники, вернувшись домой, могут повысить темпы заражения.

Политологи называют вмешательство правительства в регулирование передвижения украинцев – неконституционным. В частности, политолог Константин Бондаренко отметил, что это возможно только в условиях чрезвычайного положения, которого в Украине не объявили.

На каком основании украинцы могут поехать на заработки:

Наличие вида на временное или постоянное жительство.

Открытая рабочая виза и приглашение от работодателя.

Договоренность между странами на уровне МИД (касается некоторых стран).

Выехать по биометрическому паспорту и найти работу на месте – теперь не удастся.

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Какие страны принимают заробитчан

В Европе нуждаются в украинских заробитчанах на сезонные работы. На фоне ослабления карантина, украинцы снова активно взялись за поиск работы, в том числе и за рубежом. Больше всего интересует работа в Польше, Германии и Чехии.

Большинство стран еще в марте закрыли свои границы из-за распространения коронавируса. Но сейчас многие из них готовы принимать рабочих, а некоторые уже объявили об открытии.



Когда страны откроют границы для иностранцев / Инфографика 24 канала

Запросы по приему заробитчан отправляют в Украину. Правительство убеждено, что следует рассматривать каждый такой запрос отдельно. Решение принимают на основе эпидемиологической ситуации в конкретной стране и соблюдения определенных условий.

Украинским заробитчанам сейчас особенно рады:

Польша,

Чехия

Финляндия

Великобритания

Германия

Швеция

Австрия

Венгрия

Уже состоялись несколько спецрейсов, которые увезли заробитчан за границу. В частности, в Великобританию, Финляндию, Германию и Австрию. Кроме того, заробитчане также полетят в Польшу и Швецию. Эти рейсы позволило правительство, поскольку компании, которые пригласили украинцев, придерживались всех условий (официальная работа, медицинские гарантии и т.д.).

В противоположность некоторые страны остаются закрытыми не только для туристов, но и для заробитчан. Так, страны Балтии, по информации ТСН, пускают только иностранцев с постоянным видом на жительство.



Заробитчане на сезонных работах / Фото: Głos Szczeciński

Какие вакансии предлагают украинцам в ЕС сейчас?

Больше всего в украинских заробитчанах нуждаются на сезонных работах страны, которые занимаются сельским хозяйством. В частности, Финляндия объявила, что готова принять около 14 тысяч украинских заробитчан в этом году.



Остаются популярными и работы в сфере строительства, а также вакансии для электриков, сантехников, сварщиков и работники на деревообрабатывающих предприятиях. Во время карантина появились дополнительные вакансии в сфере доставки. Требуют водителей, упаковщиков и тому подобное.

На какие условия труда могут ехать украинцы?На рабочих местах за рубежом украинцев должны обеспечить средствами личной безопасности (маски, дезинфекторы). Необходимо устраиваться легально, чтобы иметь медицинскую страховку. Это особенно важно в условиях пандемии. Сейчас время, когда европейцы нуждаются в работниках как никогда раньше. Им лучше оплатить за заробитчан налоги и даже оплатить им перелет, чем потерять урожай или проекты. Поэтому украинские заробитчаны не должны соглашаться на неофициальную работу во время карантина. Это не только нарушение законодательства, но и опасность для жизни.

Как доехать на заработки

Часть заробитчан добирается за границу чартерными рейсами, за которые платят работодатели. Но об этом заранее договариваются страны на официальном уровне, поскольку авиасообщение во время карантина закрыто. Вадим Пристайко в интервью DW анонсировал, что скоро сезонные рабочие смогут ехать автомобильным и железнодорожным рейсами за границу

Сейчас пассажирские автобусы не пропускают через границу, поэтому заробитчане договариваются с так называемыми трансферами, чьи услуги находят в интернете. Те довозят их до границы с украинской стороны, а пересекают они границу на других автомобилях, которые за свои услуги берут 2000 гривен, по информации DW. Какие пропускные пункты работают, можно увидеть на карте.

Пересечь польско-украинскую границу теперь можно и пешком. Кабинет Министров 13 мая позволил открыть пешеходный пункт пропуска Шегини на границе с Польшей.

Некоторые страны требуют от украинских заробитчан 2-недельную обсервацию. Такими является Польша и Венгрия. Обсервацию может оплатить работодатель, но во многих случаях это ложится на кошельки самых заробитчан.



Как украинцам пересечь границу / Фото из свободных источников

85% иностранцев не из ЕС (в частности из Украины) хотят остаться в Польше во время пандемии, согласно опросу, проведенному совместно компанию EWL и Центром Восточной Европы Варшавского университета, передает Укринформ.

Как получить рабочую визу

Сейчас визовые центры закрыты из-за карантина и собственно закрыты границы. Однако Польша с 4 мая вновь начала выдавать рабочие визы украинцам. А посылать их по почте.

Можно подавать документы для получения польских рабочих виз с помощью электронной системы e-консульства. Об этом сообщает издание Money.pl по ссылке на источники, близкие к посольству Польши в Украине. Кроме того, украинцам, которые были в Польше во время пандемии, продлили действие рабочих виз.

В других случаях нужно искать работодателя и уже тогда страны на уровне МИД от имени работодателей с одной стороны и заробитчан с другой договариваются об оформлении всех соответствующих документов и организацию транспорта. Сейчас таких договоренностей очень мало, но Европа продолжает обращаться к Украине и, вероятно, в ближайшее время наша сторона увеличит количество рейсов и организует железнодорожные/автомобильные перевозки.

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Что предлагает власть, чтобы украинцы не выезжали

Мы за то, чтобы с рабочими визами был порядок, но с другой стороны, наша задача – не стимулировать трудовую миграцию, а делать так, чтобы люди находили работу внутри страны,

– сказал Дмитрий Кулеба.

Правительство выступает за то, чтобы украинцы оставались дома и искали работу здесь. Обещают создать полмиллиона рабочих мест в мае. Правда, зарплата далека от той, которую получали заробитчане и даже далека от средней по Украине – 6-8 тысяч.

Сектора, в которых будут создавать новые рабочие места:

строительство дорог и транспортных инфраструктур – 154 тысяч рабочих мест;

сфера благоустройства – 150 тысяч мест;

сельское хозяйство – 85 тысяч мест;

возвращения рабочих мест в микро и малых предприятиях;

заполнение вакансий в ГСЧС;

стимулирование предпринимательской деятельности;

строительство инфраструктуры.

В Украине сейчас 486 тысяч безработных. Причем из них 197 тысяч зарегистрировались за два последних месяца – с 12 марта. По прогнозам правительства безработица в этом году достигнет 9,4%. Эта цифра далека от реальности, поскольку учитывает только тех, кто официально встал на учет в центре занятости.

Нужно ли будет сдавать тест, чтобы выехать в ЕС

Недавно в Европе заговорили о возможном введении паспорта здоровья или COVID-паспорта. В Великобритании планируют ввести соответствующие паспорта уже через месяц, чтобы британцы могли безопасно вернуться к работе и запустить экономику. Сейчас технологические компании ведут переговоры с правительством. Об этом сообщает The Guardian.

Заробитчан в Великобритании могут обязать пользоваться паспортом здоровья, когда его введут и соответственно сдать тест. Но это будет зависеть от сферы деятельности. Поскольку паспорт вводят для того, чтобы восстановить экономику, то прежде всего они будут необходимы для людей, которые работают в настоящее время закрытых отраслях.

Что касается украинских заробитчан в ЕС – для них введение паспорта пока не рассматривают. Там обсуждают возможность создания такого паспорта исключительно для своих граждан, которые хотят путешествовать.

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Когда Украина откроет границы

Украина разработала 5-этапный выход из карантина, в котором не указали, когда откроют границы. Некоторые страны ЕС, в которых уже прошел пик заболевания, объявили об открытии границ в ближайшее время. Украина же заявила, что открывать границы будет позже, чем это делают соседи.

Мы видим яркие примеры Германии, Испании, Италии. И в зависимости от того, как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, если у нас будет спокойная ситуация

– заявил Шмыгаль.

Италия и Германия планируют открыть границы в сентябре, а Испания вообще в 2021 году.

Чего ждать после открытия границ?После открытия границ рынок труда оживится и для украинцев появится много вакансий. Однако, как предостерег Василий Воскобойник, руководитель Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, в комментарии UA Радио, мошенники будут пытаться нажиться на этом. Они будут предлагать высокие зарплаты в наиболее развитых странах Европы. Впрочем, это может быть афера, поскольку, по мнению Воскобойника, в этих странах будут больше нуждаться в высококвалифицированных кадрах или по крайней мере со знанием языка, а украинцам буду больше рады в других странах ЕС (Польша, Чехия). Во-вторых, посредникам обычно платят работодатели, а поэтому рекомендуют обращаться к посредникам, которые предлагают трудоустройство на бесплатной основе.