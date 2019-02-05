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      Работа Государственного бюро расследований и отличие от НАБУ: интервью с директором ГБР

      Вот оно как 12 Читати новину українською

      О создании Государственного бюро расследований, работе Национального антикоррупционного бюро и их разницу как правоохранительных органов – в программе "Вот оно как" с Денисом Бигусом и Алисой Юрченко рассказал директор ГБР Роман Труба.

      В чем разница между ГБР и НАБУ?

      – Мне часто задают такие вопросы. Разграничение четкие – НАБУ расследует уголовные производства относительно тех же людей, что и ГБР, но только коррупционные преступления по тринадцати статьям Уголовного кодекса Украины, а ГБР – по всем другим статьям.

      Расследуете ли вы дела в отношении руководителей НАБУ?

      – Мы начали работу 27 ноября 2018 года, сейчас мы имеем около 3 тысяч уголовных производств, в том числе работников прокуратуры, полиции и НАБУ. В настоящее время мы объявили подозрение одному работнику НАБУ, которое мы получили из другого правоохранительного органа и касается оно событий сентября 2018 года возле здания САП (когда избили НАБУ)

      Готовы ли вы посадить в тюрьму своего друга или партнера?

      – Перед законом все равны. Если в ходе расследования выяснится, что в действиях какого-то политика есть нарушения и доказательства, то это нужно направить в суд.

      Как вы оцените работу ГБР, какие уже есть результаты?

      – ГБР начало первые уголовные производства, и это уже результат. Например, на сегодняшний день, а это 45 дней работы органа, у нас 20 задержанных, 20-ти лицам избрана мера пресечения, также около 100 уголовных производств, направленных в суд.

      Что такое Государственное бюро расследований?Это правоохранительный орган Украины, который окончательно возьмет на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры. ГБР заработало 27 ноября 2018 года. Идеология ведомства заключается в том, что оно будет расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокие служащие.

      Чего вы хотите достичь в должности и когда требовать от органа результат?

      – Я считаю, что лучшим показателем нашей работы будут приговоры в судах. За месяц мы планируем уголовные производства направить в суд.

      – В законе о ГБР предусмотрено, что 1 апреля 2019 года директор органа должен отчитываться перед комитетами Верховной Рады и Кабмином. Мы должны показать результаты, которые мы сделали и обсудить дела, которые открыли за этот период.

      Кто ваши политические друзья?

      – Не было, нет и не будет политических друзей, ведь мои партнеры – это только те государственные институты, которые помогали созданию ГБР. Более того, нардепы обращаются ко мне как к директору ГБР с различными заявлениями о совершении правонарушений.

      – Стоит отметить, что многие политики хотели бы иметь влияние на институт ГБР, но важно, чтобы это осталось лишь их желанием. Ни одного факта о моей связи с тем или иным нардепом или политсилов нет и не будет. С момента моего назначения я стараюсь остаться максимально независимым. Мифы всегда будут создавать, их нужно развенчивать и быть справедливым.

      Ваше отношение к легализации марихуаны?

      – Я знаю, что есть много стран, которые легализовали марихуану. Готова ли Украина к такому шагу – я сомневаюсь, ведь нужно провести соответствующий анализ. Более нет, чем да. Я лично не готов к легализации, потому веду здоровый образ жизни и занимаюсь спортом.

      blog_ava
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      Теги: Судьи Коррупция НАБУ Государственное бюро расследований Вот оно как
      Источник: 24 канал
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