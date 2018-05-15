Работа, которая не соответствует интеллектуальному уровню может приводить к депрессии, –психолог

Простые рабочие должности, на которых чаще всего работают украинские работники за рубежом, часто не соответствуют интеллектуальному уровню украинцев, способных на великие свершения.

Данные ситуации приводят к внутренним психологических конфликтам и болезням. Об этом в эфире 24 канала заявила психолог Наталья Кухтина.

"Они (украинские заробитчане – Ред.) выполняют очень простую работу, которая психологически не соответствует их интеллектуальному уровню. И это огромный конфликт. Люди с этими конфликтами не справляются. И вот здесь сначала идет психоэмоциональное выгорание человека, а потом может быть и депрессия, и могут быть болезни очень серьезные. Почему? Потому что человек не может на психофизическом уровне справиться вот с этой болью и этим внутренним конфликтом между тем, что он может, что он хочет и тем, что он вынужден делать", – рассказала Наталья Кухтина.

По словам психолога, украинцы, принимающие решение о выезде за границу на заработки, не могут полностью осознать последствия своего выбора. Фокусируясь исключительно на моменте зарабатывания денег, они не обращают внимания на другие важные факторы, такие как сложности адаптации в чужой культурной среде, разрыв отношений с близкими людьми, которые остались в Украине.

"Взрослые люди, которые делают этот выбор, они не до конца осознают те трудности и те последствия, которые будут, безусловно, вследствии их выбора. Они себя фиксируют только на зарабатывании денег, которые они не могут заработать в Украине. Но они не понимают, какой будет цена вопроса. Это одиночество, которое они безусловно будут чувствовать в иной культурной среде", – считает психолог.