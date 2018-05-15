13:55
15 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 8°C
  • среда
    25°C 14°C
  • четверг
    23°C 14°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Последняя надежда россиян. Нацизм – это когда воруешь гвоздики
Вєсті Кремля
23:28, 14 мая
Вєсти.UA. Оружие Савченко. Шуфрича-младшего прилетело отца
Вєсті.UA
21:30, 14 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Работа, которая не соответствует интеллектуальному уровню может приводить к депрессии, –психолог

50 Читати новину українською
Депрессия
Депрессия / narodna-pravda.ua

Простые рабочие должности, на которых чаще всего работают украинские работники за рубежом, часто не соответствуют интеллектуальному уровню украинцев, способных на великие свершения.

Данные ситуации приводят к внутренним психологических конфликтам и болезням. Об этом в эфире 24 канала заявила психолог Наталья Кухтина.

"Они (украинские заробитчане – Ред.) выполняют очень простую работу, которая психологически не соответствует их интеллектуальному уровню. И это огромный конфликт. Люди с этими конфликтами не справляются. И вот здесь сначала идет психоэмоциональное выгорание человека, а потом может быть и депрессия, и могут быть болезни очень серьезные. Почему? Потому что человек не может на психофизическом уровне справиться вот с этой болью и этим внутренним конфликтом между тем, что он может, что он хочет и тем, что он вынужден делать", – рассказала Наталья Кухтина.

По словам психолога, украинцы, принимающие решение о выезде за границу на заработки, не могут полностью осознать последствия своего выбора. Фокусируясь исключительно на моменте зарабатывания денег, они не обращают внимания на другие важные факторы, такие как сложности адаптации в чужой культурной среде, разрыв отношений с близкими людьми, которые остались в Украине.

"Взрослые люди, которые делают этот выбор, они не до конца осознают те трудности и те последствия, которые будут, безусловно, вследствии их выбора. Они себя фиксируют только на зарабатывании денег, которые они не могут заработать в Украине. Но они не понимают, какой будет цена вопроса. Это одиночество, которое они безусловно будут чувствовать в иной культурной среде", – считает психолог.

Теги: Здоровая жизнь Психология
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
сегодня, 13:00 Почему украинцы перестали видеть здравые идеи в политике
Павло Казарін 113
Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
сегодня, 12:00 Чому в Німеччині знову шириться антисемітизм
Ольга Бродська 799
Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
сегодня, 08:48 Стрес такий же руйнівний, як і китайська тортура водою
Блог Медіа 1496
Один паспорт добре, а два – краще?
14 мая, 22:01 Один паспорт добре, а два – краще?
Михайло Поживанов 4495
Крымский мост: история, критика и опасности российской авантюры
14 мая, 21:01 Крымский мост: история, критика и опасности российской авантюры
Тетяна Бучок 4452
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук