Работа на грани человеческих сил: как сдают нормативы НАТО кандидаты в ССО Украины

Три дня кандидаты в Силы специальных операций, проходили проверки и тестирования с психологами, физиологами и медиками. Однако самое сложное – впереди: нужно выдержать тяжелые физические нагрузки и безумное психологическое давление, чтобы сдать нормативы НАТО и не быть отчисленным.

Утро кандидатов началось задолго до восхода солнца с процедуры одевания. Ее надо выполнить быстро и на ощупь.

Как психологи тестировали бойцов и почему 30% кандидатов отсеиваются еще на медосмотрах – смотрите в предыдущем выпуске программы Рекрут.UA. SOF

В планах на день – тест по физической подготовке. Перед началом тестирования проводится тщательный инструктаж.

Проведем физический тест, который состоит из четырех упражнений. Первое – пресс: две минуты на максимальный результат. Второе – отжимания,

– объяснил инструктор.

После этих упражнений – бег на 100 метров, а потом и на 3 километра. Кандидаты, которые не вкладываются в нормативы курса, отчисляются сразу. Номера выбывших вывешивают на специальной доске. Выполнить нормативы НАТО – таки непросто.



Солнце еще не взошло, а кандидаты в ССО уже собраны и готовы к трудному дню

Ответственный за так называемый Q-курс инструктор объяснил: задача этой фазы – отобрать кандидатов, которые в дальнейшем смогут пройти квалификационный курс и будут работать в составе групп Специальных операций.



Вынести свои вещи на улицу и делать с ними физические упражнения – одновременно и элемент психологического давления

После тестирования бойцы могут забежать в душ и почистить зубы. Однако уже через 10 минут они выстраиваются на плацу для инструктажа. Здесь их учат Кодексу курсанта квалификационного курса, который за несколько дней надо выучить наизусть.



В первый же день выбыло восемь кандидатов – не сдали нормативы или не выдержали нагрузок

После объявления всех запретов и требований кандидатам дали две минуты, чтобы вынести все из палаток на плац. Это – элемент психологического давления, которое оказывается с целью проверить организованность и стрессоустойчивость кандидатов.

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Что обязательно нужно иметь с собой кандидатам в ССО и почему бойцов буквально заливают водой, смотрите в программе.