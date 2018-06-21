Работа "Укрзализныци" заставила Мариупольский меткомбинат снизить объемы производства

Мариупольский меткомбинат им. Ильича из-за неудовлетворительного пропуска поездов в направлении Комыш-Заря – Волноваха снижает производство чугуна в июне на 25 тысяч тонн.

Об этом сообщает Центр Транспортных Стратегий.

Сообщается, что запасов сырья у металлургов осталось на 1-2 суток, а потери от недополученной валютной выручки и невыполнения обязательств перед партнерами составят до полутора десятков миллионов долларов.

"Уже сейчас видно, что ожидаемые потери производства товарной продукции в июне по ММК им. Ильича составят около 30 тыс. тонн, что эквивалентно недополучению валютной выручки 10-15 млн долларов", – заявляют в компании Метинвест, которая управляет комбинатом.

Кроме сокращения пропуска поездов, эксперты обращают внимание и на общее снижение объемов перевозки по маршруту. "Если проанализировать динамику среднего количества вагонов в составах, что сдаются по стыку Комыш-Заря с начала 2017 года, то становится очевидно, что за год количество вагонов в составе уменьшилось почти на 7 единиц", – сказал старший аналитик ЦТС-Консалтинг Павел Руденко.

Эту информацию подтверждают и сами операторы рынка, отмечая что в последние недели были факты формирования составов с 22-27 вагонов (против нормы в 55 вагонов). Основной причиной неполного комплектования составов называют неудовлетворительное состояние тепловозов депо Волноваха и Пологы, в следствие чего УЗ искусственно занижает вес поездов при формировании.

Напомним, ранее в Кабмине, профильном министерстве и УЗ неоднократно отмечали, что развитие железнодорожного сообщения с восточными регионами страны является наиболее приоритетным для "Укрзализныци" среди проектов капитальных инвестиций.