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Работа в Польше: большинство украинских заробитчан не хотят постоянно жить в этой стране

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Большинство украинских заробитчан в Польше не хотят постоянно жить в этой стране
Большинство украинских заробитчан в Польше не хотят постоянно жить в этой стране / Фото из открытых источников

Большинство украинских трудовых мигрантов в Польше, а именно 73%, не планируют оставаться жить в этой стране. Такие намерения имеют лишь 11% украинских заробитчан, которые находятся в Польше.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Барометр трудовой миграции", проведенном в первом полугодии 2018 года и подготовленном компанией Personel Service.

Согласно информации результатов исследования, 11% рабочих из Украины, которые работали в Польше, думают о том, чтобы остаться в Польше на постоянное место жительства, 15% украинских работников еще не знают, примут ли такое решение в будущем.

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При этом 73% украинцев воспринимают пребывание в Польше как временное, что означает: после завершения работы сотрудники хотят вернуться на родину.

Также выяснилось, что о приобретении жилья в Польше думают 3% украинцев, которые когда-либо работали в этой стране. Одновременно 0,5% опрошенных украинцев заявили, что уже имеют квартиру или дом в Польше. Отметим, что 3% украинцев, работающих в Польше, хотят открыть там свою фирму.

Почему украинские заробитчане выбирают для работы именно Польшу: наиболее частыми причинами являются географическая близость (53,3%), зарплата (44%), низкий языковой барьер (33,8%), а также наличие близких людей, которые уже работают в Польше (30%).

К слову, согласно результатам другого исследования, за последние годы среди поляков значительно ухудшилось отношение к украинцам и немцам.

Теги: Новости Украины социологическое исследование Новости Польши статистика Рынок труда
Источник: 24 Канал
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