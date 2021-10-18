С сентября 2019 года Зайцева сидит в Покровском исправительном центре №79. СМИ удалось пообщаться с рабочими исправительной колонии.
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Читает, работает и вышивает
В тюрьме, как рассказывают источники, Елена Зайцева ведет себя так, как осужденные, которые готовятся выйти на свободу досрочно. У нее нет нарушений порядка, она читает книги, участвует в культурно-массовых мероприятиях и работает в одном из цехов. Зайцева длительное время "ведет себя образцово".
Читает книги просто запоем, везде проявляет активность. Имею в виду культурные мероприятия, которые проходят на территории исправительного центра. Кроме того, Зайцева работает, задействована на вышивке,
– рассказали работники.
Впрочем, адвокат потерпевших Лариса Матвеева отмечает, что просто "хорошего поведения" недостаточно. Чтобы ходатайствовать о досрочном освобождении, она должна отбыть минимум половину срока. К тому же необходимо возместить причиненный вред полностью. А пока от нее приходят 30 – 40 гривен.
Когда мы направляли запрос, с помощью которого хотели узнать о том, почему же от Зайцевой приходит так мало денег, то получили ответ. Зайцева отказалась раскрывать информацию, считает ее конфиденциальной,
– добавила Лариса Матвеева.
Резонансное ДТП в Харькове: главное
- Жуткая авария произошла 4 года назад – 18 октября 2017 года.
- На улице Сумской в Харькове столкнулись автомобили Lexus под управлением 20-летней Елены Зайцевой и Volkswagen Touareg, за которым последовал 49-летний Геннадий Дронов.
- От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило пешеходов, стоявших на переходе.
- В результате ДТП погибли 6 человек, еще 5 получили травмы.
- Суд по этому делу продолжался более года, произошло около 60 заседаний.
- 26 февраля 2019 года обоих приговорили к 10 годам тюрьмы.
- Оба должны выплатить 6 миллионов гривен компенсаций семьям погибших в автокатастрофе.