Работает и вышивает: как виновница страшного ДТП в Харькове Зайцева живет за решеткой

Четыре года назад произошла одна из самых резонансных ДТП в Украине – авария в Харькове с участием Зайцевой и Дронова. Более двух лет девушка отбывает свое наказание в исправительной колонии.

С сентября 2019 года Зайцева сидит в Покровском исправительном центре №79. СМИ удалось пообщаться с рабочими исправительной колонии.

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Читает, работает и вышивает

В тюрьме, как рассказывают источники, Елена Зайцева ведет себя так, как осужденные, которые готовятся выйти на свободу досрочно. У нее нет нарушений порядка, она читает книги, участвует в культурно-массовых мероприятиях и работает в одном из цехов. Зайцева длительное время "ведет себя образцово".

Читает книги просто запоем, везде проявляет активность. Имею в виду культурные мероприятия, которые проходят на территории исправительного центра. Кроме того, Зайцева работает, задействована на вышивке,

– рассказали работники.

Впрочем, адвокат потерпевших Лариса Матвеева отмечает, что просто "хорошего поведения" недостаточно. Чтобы ходатайствовать о досрочном освобождении, она должна отбыть минимум половину срока. К тому же необходимо возместить причиненный вред полностью. А пока от нее приходят 30 – 40 гривен.

Накануне годовщины ДТП Светлана Виниченко, в которой в ДТП погиб единственный сын Александр, рассказала о мизерных выплатах, которые получает от Зайцевой. По ее словам, это 30 - 40 гривен, которые приходят даже не каждый месяц.

Когда мы направляли запрос, с помощью которого хотели узнать о том, почему же от Зайцевой приходит так мало денег, то получили ответ. Зайцева отказалась раскрывать информацию, считает ее конфиденциальной,

– добавила Лариса Матвеева.

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