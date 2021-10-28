Автомобиль, в котором это произошло, вызвали через приложение Uklon. Впоследствии на это отреагировали в компании.

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Добавила подтверждение инцидента

Об этом инциденте 27 октября рассказала в сети Наталья Кажан. По ее словам, она сразу позвонила в службу поддержки. Однако днепрянка не сообщила, что там сказали.

Стою здесь на улице в ах*е. Меня буквально выгнали из машины по просьбе надеть маску криком "я работаю без маски, понятно, выходите!",

– поделилась Наталья Кажан.

Она также отметила, что долго после этого не могла прийти в себя. В публикации был скриншот, подтверждающий, что поездка не состоялась.



Скриншот из приложения с этой поездкой / Фото Натальи Кажан

Как отреагировали в компании

В комментариях к этому сообщению было много пользователей, которых очень возмутила эта история. Также были те, кто рассказывал об аналогичных ситуациях, которые случались с ними.

На следующий день там появился комментарий компании Uklon. В нем их представители признали, что такое поведение водителя недопустимо. Мол, в работе с партнерами всегда подчеркивают, что маска является обязательным атрибутом во время поездки.

Однако больше ничего там больше не сказали. Только попросили Наталию Кажан написать в личные сообщения свой номер телефона, чтобы можно было разобраться в ситуации.



Скриншот комментария компании / Фото 24 канала

Читайте полный текст сообщения Наталии Кажан:

Стою здесь на улице в ах*е. Меня буквально выгнали из машины по просьбе надеть маску криком "я работаю без маски, понятно, выходите!".

Открыл дверь и выгнал.

Uklon, если что.

В службу конечно позвонила, но до сих пор не могу прийти в себя. Блд.