К тому же продавцы предлагают их по разной цене: у девушки они стоят несколько сотен, а у парня – несколько тысяч. Об этом сообщили 27 августа. Сейчас билеты до сих пор в продаже.
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Совершенно разные цены
В Харькове на одном из популярных сайтов объявлений сообщают о продаже билетов в новый зоопарк. Пользователь под ником Dima продает три билета на 31 августа по 2 500 гривен.
Приобрести их можно только при встрече. Сам продавец предлагает всем встретиться возле станции метро "Победа".
В Харькове нелегально продают билеты в зоопарк / Фото Newsroom
Когда у мужчины спрашивают, откуда у него билеты, то он говорит, что их раздают. Продавец работает на благо города.
Можно только переписываться
Такое же объявление выложила в сети девушка под ником Анна. Она взамен предлагает два билета на 11 сентября за 350 гривен. Цена у Анны слишком дешевая по сравнению с ценой у Дмитрия.
Связаться с девушкой трудно, потому что свои контакты она скрыла. С продавщицей можно только переписываться, что тоже подозрительно.