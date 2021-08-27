К тому же продавцы предлагают их по разной цене: у девушки они стоят несколько сотен, а у парня – несколько тысяч. Об этом сообщили 27 августа. Сейчас билеты до сих пор в продаже.

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Совершенно разные цены

В Харькове на одном из популярных сайтов объявлений сообщают о продаже билетов в новый зоопарк. Пользователь под ником Dima продает три билета на 31 августа по 2 500 гривен.

Приобрести их можно только при встрече. Сам продавец предлагает всем встретиться возле станции метро "Победа".

Обратите внимание! Зоопарк открыли 23 августа на День города Харькова. На территорию пускали людей только по именным приглашениям. Сейчас его могут посетить только льготники. Потом – дети работников коммунальных предприятий. Местные жители смогут пойти на экскурсию только в сентябре, а люди из других городов – не ранее октября.



В Харькове нелегально продают билеты в зоопарк / Фото Newsroom

Когда у мужчины спрашивают, откуда у него билеты, то он говорит, что их раздают. Продавец работает на благо города.

Можно только переписываться

Такое же объявление выложила в сети девушка под ником Анна. Она взамен предлагает два билета на 11 сентября за 350 гривен. Цена у Анны слишком дешевая по сравнению с ценой у Дмитрия.

Связаться с девушкой трудно, потому что свои контакты она скрыла. С продавщицей можно только переписываться, что тоже подозрительно.