Работающие уборные и комфорт: Зеленский рассказал, какой крымчане должны видеть Украину

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы жители аннексированного Крыма, которые пересекают админграницу с Украиной, видели ее комфортной и безопасной. Именно поэтому он отметил важность обустройства КПВВ на админгранице с оккупированным полуостровом.

Об этом глава государства заявил 26 февраля в Киеве на Форуме "Age of Crimea" (Время Крыма).

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Они должны видеть нормальную освещенную страну, с нормальными дорогами и, простите меня, с работающими туалетами,

– сказал Зеленский.

Кроме этого, государство совместно с компанией Socar откроет на Чонгаре крупный хаб для граждан. Там планируют обустроить полноценный центр предоставления административных услуг.

Смотрите видео выступления Зеленского на форуме:

Что пообещал Зеленский крымчанам

В Херсонской области планируется построить городок для переселенцев из Крыма, среди которых – более 500 семей крымских татар. Эти договоренности были достигнуты во время его встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом;

Эти договоренности были достигнуты во время его встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом; На контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" будет создан специальный хаб с инфраструктурой для комфортного пересечения админграницы;

Также будут построены качественные дороги, чтобы обеспечить транспортное сообщение;

Программу, что упрощает обучение детей с оккупированных территорий в украинских вузах. Президент настаивает, чтобы сразу на КПВВ люди смогли получали все документы и знали о возможности поступить в любой университет.

Внимание! С 9 февраля изменился порядок пересечения админграницы с оккупированным Крымом для детей. Так, крымчане в возрасте от 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать границу при нескольких условиях. Сейчас же до 19 февраля въезд в оккупированный Крым происходит исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально удостоверенному согласию второго родителя. Пересечение границы с Крымом упростил Кабмин, чтобы дети из оккупированного полуострова могли получать образование на свободной территории Украины.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет придумал, как посчитать украинцев на Донбассе и в Крыму. В правительстве предлагают сделать это с помощью спутников.