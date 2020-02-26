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      Работающие уборные и комфорт: Зеленский рассказал, какой крымчане должны видеть Украину

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы жители аннексированного Крыма, которые пересекают админграницу с Украиной, видели ее комфортной и безопасной. Именно поэтому он отметил важность обустройства КПВВ на админгранице с оккупированным полуостровом.

      Об этом глава государства заявил 26 февраля в Киеве на Форуме "Age of Crimea" (Время Крыма).

      К теме: Надо создать город-сад: Зеленский пообещал построить городок для переселенцев из Крыма

      Они должны видеть нормальную освещенную страну, с нормальными дорогами и, простите меня, с работающими туалетами,
      – сказал Зеленский.

      Кроме этого, государство совместно с компанией Socar откроет на Чонгаре крупный хаб для граждан. Там планируют обустроить полноценный центр предоставления административных услуг.

      Смотрите видео выступления Зеленского на форуме:

      Что пообещал Зеленский крымчанам

      • В Херсонской области планируется построить городок для переселенцев из Крыма, среди которых – более 500 семей крымских татар. Эти договоренности были достигнуты во время его встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом;
      • На контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" будет создан специальный хаб с инфраструктурой для комфортного пересечения админграницы;
      • Также будут построены качественные дороги, чтобы обеспечить транспортное сообщение;
      • Программу, что упрощает обучение детей с оккупированных территорий в украинских вузах. Президент настаивает, чтобы сразу на КПВВ люди смогли получали все документы и знали о возможности поступить в любой университет.

      Внимание! С 9 февраля изменился порядок пересечения админграницы с оккупированным Крымом для детей. Так, крымчане в возрасте от 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать границу при нескольких условиях. Сейчас же до 19 февраля въезд в оккупированный Крым происходит исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально удостоверенному согласию второго родителя. Пересечение границы с Крымом упростил Кабмин, чтобы дети из оккупированного полуострова могли получать образование на свободной территории Украины.

      Министр Кабмина Дмитрий Дубилет придумал, как посчитать украинцев на Донбассе и в Крыму. В правительстве предлагают сделать это с помощью спутников.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Владимир Зеленский
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