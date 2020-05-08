Как работают рынки в городах Украины: фото и видео изнутри

Более полутысячи рынков Украины вернулись к работе. Только за последние дни количество открывшихся базаров выросло вдвое. Некоторые же даже не открывались из-за неспособности соблюдать все требования карантина. О том, как работают рынки и спешат ли туда за покупками украинцы – читайте дальше.

Чтобы попасть на территорию одного из центральных рынков Львова приходится немного постоять в очереди и обязательно продезинфицировать руки. Сообщает корреспондент 24 канала.

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Внутри рынка торговые места отделены защитными "экранами", все – в масках и перчатках и придерживаются дистанции.

"Чтобы не встречались те, которые заходят и выходят, у нас теперь вход с одной стороны, а выход – с другой", – сказала администратор рынка Анна Сокур.



Очередь возле рынка во Львове / Скриншот из видео 24 канала



Защитные барьеры между продавцом и покупателем / Скриншот из видео 24 канала



Рынок во Львове / Скриншот из видео 24 канала

Харьков

В центральном рынке Харькова посетителям каждые 15 минут по громкоговорителю напоминают пользоваться перчатками. Администрация следит и за продавцами рынка, подчеркивая информацию о дистанции.

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За все время карантина рынок не останавливал своей работы. Работал с соблюдением правил карантина. Однако количество продавцов уменьшилось – многие люди просто не могут выехать из пригорода.



Рынок в Харькове / Скриншот из видео 24 канала



Многие магазины закрыты / Скриншот из видео 24 канала

Киев

Пусто не только на рынке Харькова. Из трехсот торговых мест на Бессарабском рынке столицы открыты только 10.

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Там также соблюдаются санитарные нормы: торговые точки друг от друга удалены, товар накрыт пленкой, а на мясной продукции есть барьер между продавцом и покупателем. Говорят, поверхности обрабатывают даже чаще, чем того требуют правила.

На входе также установили автомат с антисептиком, а для покупателей подготовили одноразовые перчатки. В последующие дни количество торговых точек увеличится, но не намного.



Бессарабский рынок изнутри / Скриншот из видео 24 канала



Барьер между продавцом и покупателем / Скриншот из видео 24 канала

Антисептик на входе в рынок / Скриншот из видео 24 канала

На всех рынках отныне за соблюдением правил следит инспектор от продспоживслужбы. И выдает разрешения на их работу.

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