Работал на спецслужбы РФ: экс-майора запаса ВСУ за госизмену посадили на 14 лет

Бывшего заместителя военного комиссара, который носил воинское звание "майор", приговорили к 14 годам лишения свободы за то, что работал на российские спецслужбы.

Как сообщает пресс-служба СБУ, сотрудники военной контрразведки СБУ выяснили, что с началом российской агрессии в 2014 году майор запаса Вооруженных Сил Украины переехал на постоянное место жительства в страну-агрессор.

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Там его завербовали кадровые сотрудники российской военной разведки.

После этого предатель получил задание вернуться в Украину, чтобы уже самому вербовать военнослужащих ВСУ.

По поставленной ему задачей, человек должен был организовать сбор и передачу российской военной разведке сведений о проведении мобилизации сил АТО в Донецкой области, сообщать о дислокации подразделений ВСУ вблизи Мариуполя и информировать о готовности войск оперативного командования "Запад", что составляет государственную тайну.

Предатель попытался завербовать одного из офицеров. Его задержали в октябре 2016 года в поселке Гоща Ровненской области, когда за взятку пытался получить секретные документы.

Суд признал его виновным по статье "государственная измена" и посадил за решетку на 14 лет, лишив звания "майор".

Смотрите видео задержания майора запаса, которого осудили за государственную измену: