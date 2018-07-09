00:07
10 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
27°C 19°C
  • среда
    27°C 22°C
  • четверг
    27°C 19°C
  • пятница
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Вату бомбит от "опасных" хорватов. Любовное кино от патриарха
Вєсті Кремля
23:58, 9 июля
Вести.UA. Ссоры Ляшко и Лещенко. Сверхъестественные способности Барны
Вєсті.UA
22:11, 9 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Работал на спецслужбы РФ: экс-майора запаса ВСУ за госизмену посадили на 14 лет

103 Читати новину українською
Экс-майора запаса осудили за государственную измену
Экс-майора запаса осудили за государственную измену / Пресс-служба СБУ

Бывшего заместителя военного комиссара, который носил воинское звание "майор", приговорили к 14 годам лишения свободы за то, что работал на российские спецслужбы.

Как сообщает пресс-служба СБУ, сотрудники военной контрразведки СБУ выяснили, что с началом российской агрессии в 2014 году майор запаса Вооруженных Сил Украины переехал на постоянное место жительства в страну-агрессор.

Читайте также: "Друг" системы: почему Голубан, которого подозревают в госизмене, продолжает работать в Нацполиции

Там его завербовали кадровые сотрудники российской военной разведки.

После этого предатель получил задание вернуться в Украину, чтобы уже самому вербовать военнослужащих ВСУ.

По поставленной ему задачей, человек должен был организовать сбор и передачу российской военной разведке сведений о проведении мобилизации сил АТО в Донецкой области, сообщать о дислокации подразделений ВСУ вблизи Мариуполя и информировать о готовности войск оперативного командования "Запад", что составляет государственную тайну.

Предатель попытался завербовать одного из офицеров. Его задержали в октябре 2016 года в поселке Гоща Ровненской области, когда за взятку пытался получить секретные документы.

Суд признал его виновным по статье "государственная измена" и посадил за решетку на 14 лет, лишив звания "майор".

Смотрите видео задержания майора запаса, которого осудили за государственную измену:

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе СБУ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 9 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 9 июля: саммит Украина – ЕС, первая жертва "Новичка", скандал со "Слава Украине"
9 июля, 22:55 Главные новости 9 июля: саммит Украина – ЕС, первая жертва "Новичка", скандал со "Слава Украине"
112
"Распни, распни его" – антикоррсуд будет эффективен лишь до первых исков в ЕСПЧ
9 июля, 22:07 "Распни, распни его" – антикоррсуд будет эффективен лишь до первых исков в ЕСПЧ
Юрій Радзієвський 356
Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
6 июля, 10:00 Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
139
Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
9 июля, 16:00 Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
9 июля, 21:01 Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
Ігор Саджениця 664
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук