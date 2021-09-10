Правоохранители говорят, что, предположительно, это была попытка самоубийства. Мальчик, которому не исполнилось и двух лет, умер от инъекции.
Ранее Следы от лекарств и предсмертная записка: в Днепре женщина отравила себя и 1-летнего ребенка
Бабушка нашла внука и дочь без сознания
Мать и сын проживали в многоэтажке на окраине Днепра. Двоих без сознания нашла бабушка, которая пришла навестить в гости. возле пострадавших лежали шприцы и ампулы.
Была и предсмертная записка
Правоохранители говорят: была и предсмертная записка, однако что именно было в ней – не разглашают. Именно оставленное послание является одним из подтверждений версии о суициде.
Бабушка попыталась спасти внука и сразу вызвала скорую. Однако уже в областной детской больнице малыш умер. Медики отметили: речь идет об отравлении лекарственными препаратами.
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Женщина разбиралась препаратах, – СМИ
Его мать – до сих пор в реанимации. СМИ пишут, что женщина была фармацевтом, так что могла иметь доступ к лекарствам.