Работала фармацевтом и разбиралась в лекарствах: что известно о матери, которая отравила ребенка

В Днепре женщина ввела себе и годовалому сыну опасный препарат. Ребенок умер, а вот за жизнь матери до сих пор борются врача. Выяснилось, что днепрянка работала фармацевтом.

Правоохранители говорят, что, предположительно, это была попытка самоубийства. Мальчик, которому не исполнилось и двух лет, умер от инъекции.

Ранее Следы от лекарств и предсмертная записка: в Днепре женщина отравила себя и 1-летнего ребенка

Бабушка нашла внука и дочь без сознания

Мать и сын проживали в многоэтажке на окраине Днепра. Двоих без сознания нашла бабушка, которая пришла навестить в гости. возле пострадавших лежали шприцы и ампулы.

Была и предсмертная записка

Правоохранители говорят: была и предсмертная записка, однако что именно было в ней – не разглашают. Именно оставленное послание является одним из подтверждений версии о суициде.

Бабушка попыталась спасти внука и сразу вызвала скорую. Однако уже в областной детской больнице малыш умер. Медики отметили: речь идет об отравлении лекарственными препаратами.

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Женщина разбиралась препаратах, – СМИ

Его мать – до сих пор в реанимации. СМИ пишут, что женщина была фармацевтом, так что могла иметь доступ к лекарствам.

Уголовное производство правоохранители расследуют по статье об умышленном убийстве. Если мать предстанет перед судом и ее признают виновной, то она может оказаться за решеткой на термин от 10 до 15 лет или пожизненно.