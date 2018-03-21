Работала ли я снайпером в зоне АТО? Я там вообще не была! – биатлонистка Пидгрушная
Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная рассказала, вербуют ли биатлонистов в военные снайперы.
Биатлон является военным видом спорта, поэтому были случаи, когда биатлонистки переквалифицировались в снайперш, сказала олимпийская чемпионка в эфире программы "ОТДУШИВДУШУ".
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"Правда ли, что биатлонистов вербуют в снайперы? С самого начала биатлон – военный вид спорта. Из истории мы знаем, что биатлонистки становились снайперами. Мы стреляем "на пульсе". В состоянии покоя нам гораздо проще стрелять, чем стрелку "с пульса". Мы более мобильны. Стрельба "на пульсе" – это когда после пробежки пульс 180-200 ударов", – прокомментировала Елена Пидгрушная.
Также она прокомментировала слухи, что якобы она была снайпером в АТО.
"Работала ли я снайпером в зоне АТО? Я там вообще не была!", – сказала биатлонистка.
Видео интервью с Пидгрушной
Ранее Елена Пидгрушная заявила о завершении карьеры. О возможном завершении карьеры из-за затяжной болезни заявила и лидер женской команды Украины по биатлону Юлия Джима.
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