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Работала ли я снайпером в зоне АТО? Я там вообще не была! – биатлонистка Пидгрушная

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Елена Пидгрушная
Елена Пидгрушная / EPA

Капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Пидгрушная рассказала, вербуют ли биатлонистов в военные снайперы.

Биатлон является военным видом спорта, поэтому были случаи, когда биатлонистки переквалифицировались в снайперш, сказала олимпийская чемпионка в эфире программы "ОТДУШИВДУШУ".

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"Правда ли, что биатлонистов вербуют в снайперы? С самого начала биатлон – военный вид спорта. Из истории мы знаем, что биатлонистки становились снайперами. Мы стреляем "на пульсе". В состоянии покоя нам гораздо проще стрелять, чем стрелку "с пульса". Мы более мобильны. Стрельба "на пульсе" – это когда после пробежки пульс 180-200 ударов", – прокомментировала Елена Пидгрушная.

Также она прокомментировала слухи, что якобы она была снайпером в АТО.

"Работала ли я снайпером в зоне АТО? Я там вообще не была!", – сказала биатлонистка.

Видео интервью с Пидгрушной

Ранее Елена Пидгрушная заявила о завершении карьеры. О возможном завершении карьеры из-за затяжной болезни заявила и лидер женской команды Украины по биатлону Юлия Джима.

Теги: Новости спорта Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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