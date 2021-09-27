Правоохранители осуществляли соответствующие мероприятия в рамках общегосударственной спецоперации "Мигрант". Ее начали еще в 2018 году.

Интересно Противоположная тенденция миграции: кем работают иностранцы в Украине

Гражданами каких стран являются нарушители:

Узбекистан – 3 человек,

Марокко – 1 человек;

Египет – 1 человек.

Полицейские выяснили, что иностранцы приехали в Украину, чтобы учиться в высших учебных заведениях. Впрочем, вместо того, чтобы заниматься, они работали курьерами в службах доставки еды. При этом, никто из них не имел необходимым для трудоустройства разрешений.

Обратите внимание! В Главном управлении государственной миграционной службы уже составили в отношении иностранцев протоколы за нарушение правил пребывания в Украине.

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