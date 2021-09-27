Правоохранители осуществляли соответствующие мероприятия в рамках общегосударственной спецоперации "Мигрант". Ее начали еще в 2018 году.
Интересно Противоположная тенденция миграции: кем работают иностранцы в Украине
Гражданами каких стран являются нарушители:
- Узбекистан – 3 человек,
- Марокко – 1 человек;
- Египет – 1 человек.
Полицейские выяснили, что иностранцы приехали в Украину, чтобы учиться в высших учебных заведениях. Впрочем, вместо того, чтобы заниматься, они работали курьерами в службах доставки еды. При этом, никто из них не имел необходимым для трудоустройства разрешений.
Другие нарушения с участием иностранцев в Украине
- В конце сентября во Львовской области пограничники вновь задержали 3 нелегальных мигрантов из Турции. Нарушителей доставили в пограничное подразделение.
- Ранее пограничники в Одесской области задержали молдаванина, который незаконно пересек границу. Он ехал на телеге с лошадью и сказал, что просто заблудился.
- В августе пограничники задержали нелегалов из Афганистана и Пакистана на Буковине. Они пытались попасть в страны Европейского Союза.