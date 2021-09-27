Работали курьерами, а не учились: в Харькове разоблачили 5 иностранцев-нарушителей

В Харькове студенты-иностранцы нелегально работали в службах доставки. На нарушение отреагировали местные правоохранители.

Правоохранители осуществляли соответствующие мероприятия в рамках общегосударственной спецоперации "Мигрант". Ее начали еще в 2018 году.

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Гражданами каких стран являются нарушители:

Узбекистан – 3 человек,

Марокко – 1 человек;

Египет – 1 человек.

Полицейские выяснили, что иностранцы приехали в Украину, чтобы учиться в высших учебных заведениях. Впрочем, вместо того, чтобы заниматься, они работали курьерами в службах доставки еды. При этом, никто из них не имел необходимым для трудоустройства разрешений.

Другие нарушения с участием иностранцев в Украине

В конце сентября во Львовской области пограничники вновь задержали 3 нелегальных мигрантов из Турции. Нарушителей доставили в пограничное подразделение.

Ранее пограничники в Одесской области задержали молдаванина, который незаконно пересек границу. Он ехал на телеге с лошадью и сказал, что просто заблудился.

В августе пограничники задержали нелегалов из Афганистана и Пакистана на Буковине. Они пытались попасть в страны Европейского Союза.

В Главном управлении государственной миграционной службы уже составили в отношении иностранцев протоколы за нарушение правил пребывания в Украине.