Речь идет о части экологического налога, на сумму почти 50 миллионов гривен. Комбинат добывает железную руду и должен платить 115 миллионов гривен.

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Впрочем во время проверки налоговая обнаружила, что из указанной суммы предприятие уплатило лишь 68 миллионов гривен. Однако о нарушениях в акте проверки не упомянула.

Что грозит работнице налоговой

В связи с действиями должностного лица в госбюджет не попало 47 миллионов гривен. Работнице налоговой инкриминируют служебную халатность, приведшую к тяжелым последствиям.

Согласно статье Уголовного кодекса Украины, ему грозит заключение до 5 лет и лишение права занимать определенные должности до 3 лет. Кроме этого, ей могут выписать штраф до 1,7 миллиона гривен.

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