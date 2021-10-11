Работница налоговой на Днепровщине "не заметила" недоплаты 50 миллионов гривен от комбината
Источник:ДБР
Следователи Государственного бюро расследований разоблачили руководительницу отдела налоговой на Днепровщине. Чиновница не отметила в документах после проверки ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат", что предприятие уклонилось от уплаты части налога.
Речь идет о части экологического налога, на сумму почти 50 миллионов гривен. Комбинат добывает железную руду и должен платить 115 миллионов гривен.
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Впрочем во время проверки налоговая обнаружила, что из указанной суммы предприятие уплатило лишь 68 миллионов гривен. Однако о нарушениях в акте проверки не упомянула.
Что грозит работнице налоговой
В связи с действиями должностного лица в госбюджет не попало 47 миллионов гривен. Работнице налоговой инкриминируют служебную халатность, приведшую к тяжелым последствиям.
Согласно статье Уголовного кодекса Украины, ему грозит заключение до 5 лет и лишение права занимать определенные должности до 3 лет. Кроме этого, ей могут выписать штраф до 1,7 миллиона гривен.
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