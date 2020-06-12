В Киеве на улице Гарматной возле банкомата работницу "Приватбанка" покусала собака. У животного был хозяин, который стоял рядом в очереди. При этом у собаки не было ни ошейника, ни намордника. После того, как животное укусило женщину, владелец ничего не сделал, чтобы помочь пострадавшей.

Более того – он просто покинул место инцидента. А вот работницу "Приватбанка" пришлось госпитализировать. Об этом пишет фейсбук-сообщество Kyiv Operative.

Смотрите также Стрельба из-за собаки и побитый поводком полицейский: детали и видео драки в Вараше

Теперь максимум, что грозит владельцу собаки – штраф. Об этом рассказали полицейские, которые приехали на место происшествия. Прибыли по вызову и медики, которые забрали пострадавшую в больницу.

Как произошел инцидент

На улице к сотруднице "Приватбанка" подбежала беспородная собака. На ней не было ошейника, поводка и намордника. Она укусила женщину.



Отделение "Приватбанка", возле которого произошел инцидент

Владелец собаки в то время стоял в очереди в отделение банка и на собственные глаза видел всю ситуацию. После происшествия он просто скрылся в неизвестном направлении.

В сети также обнародовали фото укуса.

Осторожно! Фото 18+!



Работницу "Приватбанка" покусала собака

Где произошел инцидент: карта​