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      Работницу академии СБУ хотели убить за тысячу долларов: видео

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      СБУ задержала заказчика убийства сотрудницы академии СБУ / Коллаж 24 канала

      СБУ разоблачила и пресекла заказное убийство сотрудницы Национальной академии Службы безопасности Украины. Это – бывшая жена жителя одного из городов Кировоградщины. И именно он искал для убийства бывшей жены киллера за тысячу долларов.

      Заказчик убийства судится с бывшей женой за то, с кем будет жить их общий ребенок, и за алименты, сообщили в пресс-центре СБУ.

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      Правоохранители устроили в Киеве имитацию исчезновения женщины и обстановки ее убийства. После этого сообщили заказчику о выполнении преступления.

      Для воплощения своего преступного умысла в жизни, организатор убийства тщательно готовился и осуществлял конспирацию. Для общения с исполнителем преступления он использовал специально приобретенные средства связи, деньги перечислял через банковские платежные системы.

      Бывшего мужа работницы академии СБУ задержали сразу после перечисления "киллеру" последней суммы денег за "проделанную" работу в одном из райцентров Кировоградщины. Злоумышленнику объявят подозрение в убийстве на заказ.

      Смотрите видео задержания заказчика убийства сотрудницы академии СБУ:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Киева Новости Кропивницкого Убийство Криминальные новости СБУ Новости Украины
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