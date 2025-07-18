Солдат ТЦК и его командир убили мобилизованного в Киеве: в ГБР рассказали подробности

Военные ТЦК в Киеве подозреваются в причинении гибели мобилизованного жителя столицы, которого везли из учебных центров в западных областях. Мужчину избили за то, что он якобы нарушал спокойствие и спорил со служащими территориального центра.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований. Фигуранты находятся под стражей.

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Что известно о гибели мобилизованного мужчины?

Убийство мобилизованного киевлянина случилось в мае. Тогда сотрудники ТЦК перевозили мужчин в Киев. Один житель столицы имел определенные проблемы со здоровьем. В какой-то момент он якобы начал ссориться со служащими ТЦК. Чтобы успокоить мужчину, солдат применил против него электрошокер.

В автобусе в этот момент находился также заместитель начальника Подольского районного ТЦК и СП. На действия подчиненного он никак не отреагировал. Более того, он не прекратил преступные действия солдата, даже когда тот избил мобилизованного руками и ногами с такой силой, что киевлянин умер. В столице мужчину просто вынесли из автобуса на плац, где врачи констатировали его смерть.

С тех пор солдат Шевченковского ТЦК подозревается в превышении служебных полномочий, повлекших наступление тяжких последствий. Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет. Командир служащего ТЦК будет нести ответственность за непрекращение уголовного правонарушения, за что его могут посадить в тюрьму на 10 лет.

Известно, что погибшего мужчину мобилизовали 7 мая в Киеве. Он якобы находился в розыске ТЦК. В тот же день задержанный прошел ВВК, которая признала его годным к службе. На следующий день его должны были взять в учебный центр, но там его отказались оформлять из-за алкогольной зависимости и травм. Мужчину должны были вернуть в Киев, но действия работников ТЦК привели к его смерти.