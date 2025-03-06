Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.
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Полиция и ТЦК преследовали мужчину в Харькове: что известно
В Салтовском районе Харькова патрульные полицейские заметили авто Daewoo Lanos, водитель которого нарушил ПДД. Правоохранители остановили легковушку, чтобы выписать водителю штраф. Полиция и работники ТЦК просили мужчину показать водительское удостоверение и военно-учетные документы, но он не захотел этого делать и попытался убежать.
Нарушителя начали преследовать. Чтобы его остановить, работник ТЦК и СП совершил несколько выстрелов из травматического оружия. К счастью, никто не пострадал, но автомобиль мужчины получил повреждения.
На место выезжала следственно-оперативная группа Харьковского районного управления полиции. Правоохранители изъяли вещественные доказательства. Открыто уголовное производство за хулиганство.
Инциденты с ТЦК: последние новости
- В Вознесенском районе Николаевской области мужчина бросил гранату на территорию ТЦК и СП. Известно, что преступление совершил военнослужащий, который ушел в СЗЧ. Он был пьяным, в суде мотивов своих действий не объяснил.
- В Шостке, что в Сумской области, 23-летний местный житель напал на работника ТЦК и полицейского. Он распылил им в лицо газ и ударил. За угрозы или насилие в отношении правоохранителей и должностных лиц мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.